Непогода парализовала Керченскую переправу и отрезала Крым от России

Сегодня, 17 марта, утром Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы – компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. До вечера 17 марта ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 20 м/с. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период", – сказано в сообщении.

Погода на Керченской паромной переправе

Напомним, что переправа неоднократно приостанавливала работу из-за непогоды и аварий.

Так, на Керченской переправе произошла авария, когда в порту "Кавказ" в ходе швартовки железнодорожный паром "Анненков" задел автопаром "Елена", в результате последний получил незначительные повреждения

Также сообщалось о шокирующих очередях на Керченской переправе. Люди жаловались, что с электронным билетом ждать приходилось по семь, и даже десять часов. А если не было заветного пропуска, приходилось ожидать даже больше. Люди сетутовали на сильную загруженность переправы в оба направления.

Как известно, паромная переправа через Керченский пролив соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.