Непогода в Украине: водителей предупредили о гололеде на дорогах

Также может быть затруднено движение транспорта

На украинских дорогах сегодня ожидается гололедица. Из-за погодных условий может быть затруднено движение транспорта, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м / с", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах страны.

Ранее мы уже писали о том, что во время гололеда случается больше аварий, потому что водители приспосабливаются к новым дорожным условиям. Эксперты советуют автомобилистам придерживаться ряда правил, которые помогут не попасть в ДТП на скользкой дороге.

Как известно, зимой также возникают традиционные для автомобилистов проблемы с аккумуляторами. При этом в среде автолюбителей по-прежнему популярен целый ряд мифов о том, как избежать таких трудностей. Специалисты опровергли мифы о том, как не "убить" аккумулятор автомобиля зимой, и дали дельные советы.