"Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото)

На международной военной выставке IDEX-2019 украинский оборонпром показал самые передовые разработки

Противокорабельный комплекс "Нептун". Фото: Спецтехноэксперт.

"Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad8/af2/5c6ad8af210e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad8/af2/5c6ad8af210e9.jpg 2019-02-18T18:09:54+02:00 Украина На международной военной выставке IDEX-2019 украинский оборонпром показал самые передовые разработки

Компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерн "Укроборонпром", представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ модели новейшего украинского вооружения – наземный комплекс крылатых противокорабельных ракет "Нептун" и высокоточную систему залпового огня "Вильха", передает Укроборонпром.

Противокорабельный комплекс с крылатыми ракетами "Нептун" способен поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия). Комплекс состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы.

Новый ракетный комплекс "Вильха", на которых уже положили глаз иностранцы, с ракетами калибра 300 мм считается одним из самых мощных в мире в своем классе. Система предназначена для поражения целей любых типов на дальних подступах. Система способна запускать 12 ракет всего за 45 с. на расстояние до 120 км. На таком расстоянии ракеты попадают в цель с максимальным отклонением всего 30 метров. При этом масса одной 300 мм ракеты "Ольха" – 800 кг.

Также внимание посетителей выставки IDEX привлекли БТР-4МВ1 от ГП "ХКБМ им. Морозова", украинские авиационные и наземные беспилотные комплексы, в частности "Sparrow LE" и "Фантом-2", мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра "Харза", высокоточные противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна", комплекс активной защиты бронетехники "Заслон", а также другие новинки украинского оборонно-промышленного комплекса.

IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений. Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Нептун" и "Вильху" показали миру: Украина представила в ОАЭ новейшее вооружение (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.