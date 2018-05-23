Независимый эксперт ООН обратился к госорганам Украины по поводу НАБУ

Результаты работы Независимого антикоррупционного бюро Украины приятно удивляют, но процесс назначения аудиторов ведомства вызывает вопросы. Об этом заявил независимый эксперт ООН по вопросам внешнего долга, других финансовых обязательств и прав человека Хуан Пабло Богославски на брифинге в Киеве.

"Я был приятно удивлен значительной работой, которую провело НАБУ только за три года существования. Как мне сообщили законом определяется четкая процедура назначения аудиторов для проведения мониторинга деятельности НАБУ. Однако похоже, что обеспокоенность вызывает политизация самого процесса назначения аудиторов", – сказал он.

Он также призвал госорганы сохранить прозрачность назначения аудиторов НАБУ.

"Призываю все государственные органы, которые привлечены к этому процессу сохранить независимость и компетенцию аудиторов и обеспечить проведение прозрачного аудита согласно закону", – заявил Богославки.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Национальному антикоррупционному бюро исполнилось три года. "Сегодня" узнала, чего детективам бюро удалось добиться за это время и что мешает масштабной борьбе с коррупцией.

Также сообщалось о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины создадут подразделение из 50 детективов, которые будут расследовать коррупцию в системе здравоохранения.