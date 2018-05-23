Независимый эксперт ООН обратился к госорганам Украины по поводу НАБУ

Сегодня, 04:36

Он выразил обеспокоенность из-за назначения аудиторов

фото: скриншот
фото: скриншот

Результаты работы Независимого антикоррупционного бюро Украины приятно удивляют, но процесс назначения аудиторов ведомства вызывает вопросы. Об этом заявил независимый эксперт ООН по вопросам внешнего долга, других финансовых обязательств и прав человека Хуан Пабло Богославски на брифинге в Киеве.

"Я был приятно удивлен значительной работой, которую провело НАБУ только за три года существования. Как мне сообщили законом определяется четкая процедура назначения аудиторов для проведения мониторинга деятельности НАБУ. Однако похоже, что обеспокоенность вызывает политизация самого процесса назначения аудиторов", – сказал он.

Он также призвал госорганы сохранить прозрачность назначения аудиторов НАБУ.

"Призываю все государственные органы, которые привлечены к этому процессу сохранить независимость и компетенцию аудиторов и обеспечить проведение прозрачного аудита согласно закону", – заявил Богославки.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Национальному антикоррупционному бюро исполнилось три года. "Сегодня" узнала, чего детективам бюро удалось добиться за это время и что мешает масштабной борьбе с коррупцией.

Также сообщалось о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины создадут подразделение из 50 детективов, которые будут расследовать коррупцию в системе здравоохранения.
ООН, НАБУ, аудиторы

Вы сейчас просматриваете новость "Независимый эксперт ООН обратился к госорганам Украины по поводу НАБУ ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

"Разборки" силовиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Попытка дать взятку и раскрытие тайных агентов: все подробности конфликта НАБУ и ГПУ

3 Декабря 2017, 06:10

Антикоррупционер пытался вручить 15 тысяч долларов, а у агента "Катерины" во время обыска нашли секретные документы

Политика

Директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко, фото Facebook Ларисы Сарган

Сытник и Холодницкий ответили на призывы Луценко прервать визит в США

6 Декабря 2017, 14:27

Главы антикоррупционных ведомств сообщили, что не намерены прерывать визит в США
Загрузка...

Политика

Верховная Рада. Фото: AFP

Конфликт НАБУ и ГПУ: появилась реакция парламентских фракций

4 Декабря 2017, 12:37

На согласительном совете руководители фракций выразили желание заслушать Сытника и Луценко

Политика

Юрий Луценко. Фото: архив

Глава НАБУ рассказал, почему Луценко "не светит" контроль над САП и кто будет руководить после Холодницкого

30 Марта, 16:30

Если Холодницкого отстранят, обязанности главы САП по закону должен будет исполнять его первый заместитель
Загрузка...