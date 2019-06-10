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Ник Вуйчич поддержал Всеукраинскую Ходу за семейные ценности

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10 июня, 16:42

В субботу, 8 июня, в четвертый раз прошла ежегодная Всеукраинская Хода в защиту прав детей и семей. В этом году шествие прошло под лозунгом "Семья – сердце Украины"

В акции приняли участие несколько тысяч киевлян и гостей столицы, среди которых были дипломаты зарубежных государств, представители религиозных организаций и украинские политики. Участники отправились из парка Шевченко и прошли по улице Крещатик. На площади Конституции, возле Верховной Рады состоялся торжественный концерт.

Цель ходы - привлечь внимание общества и власти к нравственным и духовным основам семьи как союза мужчины и женщины, который необходим для гармоничного воспитания детей.

Не остался безразличным к этому событию и Ник Вуйчич – человек без рук и ног, известный австралийский оратор, писатель и бизнесмен. В своем обращении к украинцам он сказал: "Брак, семья и дом всегда должны быть безопасным, теплым, комфортным местом – убежищем, где можно спрятаться от мира и всех его проблем. И это очень правильно – отстаивать ценности и интересы семьи. Подобные мероприятия – это хорошая возможность напомнить о том, что действительно важно и что духовные ценности – это основа благополучия семьи. Если получилось у меня, человека без конечностей, то тем более должно все выйти и у в вас!"

Осенью Ник собирается снова посетить Украину и присоединиться к празднованию Дня Благодарения в Киеве.

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Тег дети, семья, Ник Вуйчич, хода

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