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Николаевщина получила возможность построить Центр профессионального совершенства

27 ноября, 14:04

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Николаевская область стала одной из семи областей, которая победила и получила возможность построить современный Центр профессионального совершенства в рамках проекта "EU4Skills"

Для модернизации системы подготовки квалифицированных кадров 17 декабря 2018 подписано соглашение между Украиной и Европейской Комиссией о финансировании программы "EU4Skills": Лучшие навыки для современной Украины". Общий объем финансирования – 58 млн евро (средства на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, создание центров профессионального совершенства, обучение мастеров и учителей, разработка новых образовательных стандартов и т.д.). Николаевская область стала одной из семи, получивших возможность принять участие в реализации проекта.

Для повышения качества предоставления образовательных услуг в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, модернизации учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с требованиями инновационного развития общества и экономики в Николаевской области создано 5 учебно-практических центров, полностью ориентированых на потребности работодателей, позволяющих быстрее адаптироваться к условиям производства.

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Оборудование для центров закуплено за средства государственного бюджета на сумму более 6 млн грн, которые были направлены на приобретение новейшего оборудования.

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10 декабря 2019 запланировано открытие учебно-практического центра по слесарному направлению на базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея (из государственного бюджета на оборудование центра направлено 226 тыс. грн).

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