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"Новая почта" отправила в Полтаву и Черновцы очередную партию гуманитарной медпомощи

9 апреля, 15:07

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Крупнейший украинский оператор почтовой связи «Новая почта» отправил медицинским учреждениям Полтавы и Черновцов четвертую партию гуманитарной помощи для преодоления пандемии коронавируса

Полтавская областная инфекционная больница получит 100 защитных щитков, 2158 костюмов биозащиты, городские больницы № 3 и № 5 – 9400 медицинских шапочек и кислородный концентратор. По просьбе медиков Черновцов для региона приобретены и отправлены 4250 высоких бахил и 100 защитных костюмов.

"Наша компания продолжает оказывать посильную помощь медикам в их нелегкой борьбе со смертельной угрозой, которая стремительно распространяется в Украине. Чтобы победить столь коварный недуг, в первую очередь, мы должны обеспечить максимальную защиту врачей и медицинского персонала, которые ценой своего здоровья в круглосуточном режиме находятся на передовой боевых действий с COVID-19. Без всяких сомнений, всеобщими усилиями мы победим вирус. И от каждого из нас сегодня зависит, чтобы эта победа была достигнута с минимальными потерями человеческих жизней", – сказала соучредитель "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года руководство компании приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня – 18 марта. Медики получили рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта 2020 года "Новая почта" доставила в Полтаву второй транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. 5-й городской клинической больнице доставлено 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

По просьбе медиков Черновицкой области "Новая почта" оплатила пошив и доставила в регион 2000 специальных защитных костюмов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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