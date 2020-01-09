Новая волна гриппа: медики напомнили о важных правилах

Медики рассказали, какие способы профилактики помогут не заболеть, и кому противопоказана прививка

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

Украину ждет очередная волна заболеваний гриппом. В связи с этим напоминаем: вакцинация – самый эффективный способ профилактики.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям", – замечает инфекционист Ольга Голубовская.

Но вакцина показана не всем. Например, нельзя прививать против гриппа детей до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.

По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировали 224 417 человек. Важно понимать, что вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ — аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции, респираторно-сентенциального вируса и других.

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Также в Минздраве советуют украинцам не забывать простые правила, которые помогут в профилактике гриппа и ОРВИ:

Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

Частое мытье рук поможет защититься от микробов.

Шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос выше, поэтому старайтесь не трогать лицо.

Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

Будьте физически активными, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь здоровой пищей.

Подробнее о том, когда ждать пик заболевания в Украине, читайте в нашем материале "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа".

А тем временем уже зафиксирован новый смертельный случай от осложнений после гриппа:

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