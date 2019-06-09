Нужна ли украинцам "прописка": что делать, когда требуют подтвердить место жительства

Журналисты новостей "Сегодня" провели специальный эксперимент

Как показали очереди в отделениях Госреестра накануне президентских выборов, большое количество украинцев живет не по месту регистрации. Но, например, проголосовать можно где угодно, если заранее написать заявление.

А вот можно ли обойтись без "прописки" в других сферах жизни? И как действовать, если у вас требуют регистрацию, когда вы хотите получить услуги? Журналисты "Сегодня" провели эксперимент, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Корреспондентка Алла Чиж направилась в поликлинику. Раньше в медучреждениях нельзя было обслуживаться без "прописки". Но после внедрения медицинской реформы ситуация изменилась. Подписать декларацию с врачом можно и без регистрации в районе, где находится больница.

"Семейного врача вы можете выбрать, где хотите. Но узкие специалисты – только по направлению", – рассказывают в регистратуре.

Бесплатной в поликлинике "не по прописке" у узких специалистов будет только одна консультация, за остальные придется доплатить. При этом семейный врач может направить к узким специалистам и в другие больницы, не привязанные к месту проживания.

После этого выясняем, можно ли оформить ребенка в детский сад без прописки. Алла Чиж позвонила в коммунальный садик в Печерском районе. Свободных мест в учреждении не оказалось: чтобы оформить ребенка в детский сад, в очередь нужно вставать еще во время беременности. Но на тему прописки там объяснили: район регистрации значения не имеет, зато имеет город. Так, в Киеве у киевлян больше шансов, чем у приезжих.

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А вот чтобы отправить ребенка в школу, уже нужно документальное свидетельство, что вы проживаете в нужном районе или даже микрорайоне! Если вы снимаете жилье, подойдет и договор аренды. Но можно и договориться с собственником жилья про регистрацию. Основой в этом случае будет тот же договор аренды. После окончания его действия собственник может спокойно отменить "прописку" арендатора.

В целом регистрация места проживания дает право только на пользование помещением. А вот права собственности она не дает.

Как сообщалось, в Украине 3,3 млн взрослых людей живут не по месту регистрации, что составляет 12% от всего населения. Как правило, это люди, которые переезжают в другие города, арендуют квартиры и не регистрируются по новому месту жительства.

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