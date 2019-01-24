Обострение под Мариуполем: снайпер ликвидировал боевика СОБРа
Юлиан Левин дослужился звания старшины и занимал должность старшего инспектора
В районе бывшего курортного поселка Широкино под Мариуполем Донецкой области продолжается обострение. Боевики снова атакуют позиции ВСУ и несут заслуженные потери. Так, на днях снайпер ликвидировал пророссийского боевика т.наз. "ДНР" Юлиана Левина.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По данным сайта центра "Миротворец", проживавший в Донецке 31-летний Левин служил в банде т.наз. "МВД ДНР" СОБР дослужился до звания старшины и занимал должность старшего инспектора.
Юлиан Левин (справа) / Фото: myrotvorets.center
Напомним, неделей ранее, 16 января, общие потери местных боевиков и кадровых российских военных на Донбассе составили 16 человек. Из четверо боевиков 9-го "штурмового полка морской пехоты ДНР", которые были уничтожены в районе Мариуполя. Еще один "морпех" получил ранение.
А 17 января враг попытался продвинуться вперед под Широкино. Однако украинские военные дали жесткий отпор противнику, а снайпер ВСУ подстрелил российского наемника, рассказали в Минобороны.
Вы сейчас просматриваете новость " Обострение под Мариуполем: снайпер ликвидировал боевика СОБРа". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери
В ходе боевых действий ранения получил украинский военный
Боевики потревожили украинских военных и поплатились за это
Противник нагнетал обстановку под Донецком и на Мариупольском правлении