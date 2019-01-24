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Обострение под Мариуполем: снайпер ликвидировал боевика СОБРа

Сегодня, 04:37

Юлиан Левин дослужился звания старшины и занимал должность старшего инспектора

myrotvorets.center
myrotvorets.center.
Обострение под Мариуполем: снайпер ликвидировал боевика СОБРа //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c7/a6a/5c48c7a6ad83d.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c7/a6a/5c48c7a6ad83d.jpg Украина Юлиан Левин дослужился звания старшины и занимал должность старшего инспектора

В районе бывшего курортного поселка Широкино под Мариуполем Донецкой области продолжается обострение. Боевики снова атакуют позиции ВСУ и несут заслуженные потери. Так, на днях снайпер ликвидировал пророссийского боевика т.наз. "ДНР" Юлиана Левина.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По данным сайта центра "Миротворец", проживавший в Донецке 31-летний Левин служил в банде т.наз. "МВД ДНР" СОБР дослужился до звания старшины и занимал должность старшего инспектора.

Юлиан Левин (справа) / Фото: myrotvorets.center

Напомним, неделей ранее, 16 января, общие потери местных боевиков и кадровых российских военных на Донбассе составили 16 человек. Из четверо боевиков 9-го "штурмового полка морской пехоты ДНР", которые были уничтожены в районе Мариуполя. Еще один "морпех" получил ранение.

А 17 января враг попытался продвинуться вперед под Широкино.  Однако украинские военные дали жесткий отпор противнику, а снайпер ВСУ подстрелил российского наемника, рассказали в Минобороны. 

Донбасс, штирлиц, широкино, потери боевиков, Штефан

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