Образование в Украине и США: сравнительная характеристика

Высшее образование, полученное в США, котируется во всем мире и считается одним из лучших

Фото: pixabay.

Образование в Украине и США: сравнительная характеристика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/643/0c1/5c86430c1f18f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/643/0c1/5c86430c1f18f.jpg 2019-03-12T10:59:00+02:00 Украина Высшее образование, полученное в США, котируется во всем мире и считается одним из лучших

Украинские вузы не могут пока похвастаться тем же, несмотря на похожую во многом систему обучения. Что же касается среднего образования, то здесь ситуация обратная – уровень знаний выпускников украинских школ нередко значительно выше, чем у выпускников школ США. Благодаря этому абитуриенты из Украины могут претендовать на место в престижном вузе Америки.

Особенность обучения в Штатах

Высшие учебные заведения США представлены колледжами и университетами.

Колледжи дают узкопрофильное образование, предлагая двухгодичные и четырехгодичные программы обучения. В первом случае выпускник получает степень ассоциата, после чего может устраиваться на работу по специальности (младшим персоналом) или продолжить обучение для получения степени бакалавра, поступив сразу на 3-й курс университета или колледжа с четырехлетней программой обучения.

Университеты помимо бакалавриата предлагают также базу для научной деятельности – магистратуру и докторантуру.

Цена вопроса

Получение университетского образования в США отличается очень высокой стоимостью. Так, за один год учебы в американском университете придется отдать минимум 10 тысяч долларов.

Государственные вузы обычно финансируются определенным штатом, поэтому отдают преимущество при поступлении абитуриентам конкретно этого штата, в то время как для остальных требования и оплата будут выше. Частные американские университеты более популярны и известны, но за престиж и цена будет соответствующей.

Обучение в колледже обойдется намного дешевле – от 3 тысяч долларов за учебный год. При этом очень часто у студентов есть возможность составить свое расписание занятий так, чтобы подрабатывать в свободное от учебы время. Кроме того, многие колледжи расположены в небольших городках, где и стоимость жизни будет ниже по сравнению с мегаполисами.

Учиться или веселиться?

Студенты в США ведут очень активную спортивную и общественную деятельность, а также славятся своими шумными вечеринками. Совмещать все это с учебой – дело непростое! Требования учебного процесса довольно строгие, и от выполнения обязательных заданий не спасет даже лояльное отношение преподавателей, будь ты спортсмен, член братства или сестринства и т.п.

Например, большой популярностью в Америке пользуются письменные домашние задания. В частности, эссе. Такой вид академической работы – не характерный для украинского образования в вузах – позволяет оценить способность студента мыслить критически, излагать собственную точку зрения, а также демонстрировать свой уровень грамотности. Поскольку все учащиеся колледжей и университетов в равной степени боятся получить плохую оценку или того хуже – быть отчисленными, им часто приходится выбирать между очередным весельем и домашней работой. Но что если выбор есть не всегда? Что если расставлять приоритеты сейчас просто неуместно?

Существует множество онлайн-ресурсов, таких как samedayessay.com, которые за вознаграждение готовы выполнить письменное задание любой сложности в указанные сроки. Американские студенты очень часто пользуются сервисами-"помощниками", благодаря чему им не приходится отказываться от подготовки к важной игре или предстоящей вечеринки, на которую идет весь колледж.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Образование в Украине и США: сравнительная характеристика". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.