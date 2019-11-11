Одесскую таможню возглавил специалист по борьбе с незаконными схемами

Новосозданную Одесскую таможню Гостаможслужбы возглавит Евгений Кодис. Информация об этом появилась в публичном реестре юридических лиц

Регистрация региональных таможен как отдельных юрлиц и назначение в них новых руководителей является частью реформы таможенной службы, запущенной главой ГТС Максимом Нефьодовым. По его словам, далее начнется процесс перевода специалистов в новосозданные структуры из ликвидируемой Государственной фискальной службы. После чего Кабмин возложит на Гостаможню полномочия ГФС, которая прекратит свое существование.

Евгений Кодис ранее возглавлял Днепропетровскую таможню, где за время его работы благодаря широкомасштабным операциям по перекрытию контрабандных каналов платежи в госбюджет увеличились более чем на 50%.

Также работал на Кировоградской таможне и в Совете национальной безопасности и обороны.

До недавнего времени Кодис был руководителем отдела таможенного аудита ГУ ГФС в Киеве. В течение 2018 года под его руководством количество аудиторских проверок для борьбы с незаконным оформлением импорта выросло более чем в два раза. Кодис публично выступал за расширение практики пост-аудита, называя его средством снижения административного давления на бизнес.

"Учитывая, что современная таможня – это в основном автоматическая регистрация таможенных деклараций и автовыпуск (без участия инспектора) товаров (в отдельных странах процент автоматического оформления достигает 90%), приоритетность развития пост-таможенного контроля является безоговорочной", - заявлял Кодис.

На новой должности Кодису предстоит решать задачу борьбы с контрабандой, масштабы которой несколько месяцев назад стали предметом критики президента Владимира Зеленского во время его визита в Одессу.

Напомним, 5 июля на должность главы Государственной таможенной службы был назначен Максим Нефьодов, объявивший о том, что всю таможенную систему ждут радикальные реформы и повышение прозрачности ее работы по образцу госсистемы закупок ProZorro.

Представители Европейской Бизнес-Ассоциации после встречи с Нефьодовым 18 июля заявили, что бизнес-сообщество поддерживает приоритеты, которые ставит перед собой новый руководитель, готово приобщаться к развитию таможни и ожидает активное взаимодействие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама