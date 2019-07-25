Один день из жизни буровика: как добывают газ в Украине

Работа на буровых "Укргаздобыча" продолжается круглосуточно, а давление под землей достигает сотен атмосфер









Наши корреспонденты провели один день вместе с буровиками крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргаздобыча". В ней работают почти 20 000 человек, добывающих голубое топливо для украинских семей.

Мы побывали на Березовском месторождении газа в Краснокутском районе Харьковской области. Сейчас здесь живут и работают более полусотни человек. Среди них – помощник буровика Олег Иванов, который рассказал нам о своем 12-часовом рабочем дне.

Начинается день буровиков с обязательного ежедневного инструктажа.

"После инструктажа принимаю смену. Пересматриваю каждый инструмент, действующий, недействующий и подхожу к работе", - описывает начало дня Олег.

Работает он на новом буровом станке. Кроме обязательного профессионального образования для такой работы необходимо постоянно учиться. Олег закончил курсы для работы на новейшем оборудовании и уже успешно применяет полученные знания. В его распоряжении рычаги управления и семь камер видеонаблюдения.

"Все средства, ключи, которые здесь работают, – всем этим я управляю. Смотрю, как правильно мне подъехать, на какую высоту", - рассказывает он.

Допустить ошибку нельзя – и речь идет не только о материальном ущербе. Дело в том, что когда буровики пронизывают пласт породы, насыщенной углеводородами, пластовое давление выталкивает газ вверх. При этом давление достигает сотен, а то и более тысячи атмосфер. А работа на буровой продолжается круглосуточно и при любой погоде. Поэтому ответственность очень высока.

"Если не соблюдать технику безопасности, может произойти фатальный случай", - отмечает Олег.

Неудивительно, что за такой ответственной работой стоит минимум четыре года обучения и постояннойе профессиональное совершенствование.

"Новые технологии всегда требуют более подрорбного изучения, и нужно всегда учиться", - отмечает специалист.

Поэтому ежегодно специалисты "Укргаздобычи" проходят курсы и тренинги по освоению лучших мировых практик. Причем это повышение квалификации происходит как в Украине, так и в ведущих учреждениях за рубежом. Среди партнеров "Укргаздобычи" по обучению специалистов – ведущий мировой поставщик технологий в нефтегазовой отрасли, а также услуг по подготовке и развитию персонала – Schlumberger.

А еще в компании "Укргаздобыча" в прошлом году прошли практику около тысячи студентов украинских вузов. Причем часть из них – с предоставлением оплачиваемого рабочего места.

"Наши студенты имеют уникальную возможность воочию видеть все то современное оборудование. Более половины наших выпускников идут работать именно на предприятия АО "Укргаздобыча", - рассказывает директор колледжа нефти и газа Любовь Шумская.

Кстати, связанные с бурением профессии – входят в перечень профессий государственного значения, поэтому обучение по ним осуществляется за счет государственного бюджета.

Результат постоянного совершенствования – смена, которую мы увидели собственными глазами. Длинный рабочий день прошел без единого сбоя. А завтра – новый вызов на пути к энергонезависимости Украины.





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