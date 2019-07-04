Одна на все: ПУМБ выпустил карту для любых выплат

ПУМБ выпустил единую карту для выплат – "всеКАРТА". Условия использования максимально простые: обслуживание, перевод средств, снятие наличных в любых банкоматах – на все комиссия 0%

Как сообщает пресс-служба банка, новая "всеКАРТА" заменит все действующие дебетовые пакеты. "всеКАРТА" подходит для всего: чтобы получать зарплату, стипендию, пенсию или социальные выплаты; а также, чтобы получать переводы от других пользователей – ваших друзей, знакомых, партнеров. Кроме того, вы легко можете перевести деньги с "всеКАРТА" на карту любого другого банка в ПУМБ online бесплатно.

В пределах Украины ней можно бесплатно бесконтактно расплачиваться в супермаркетах, транспорте, магазинах, заведениях питания и отдыха, оплачивать покупки в интернете и тому подобное.

"Банковские продукты всегда были очень сложными – с множеством тарифов и сложных расчетов. Клиентам, которые чаще переводят деньги, предлагали один тариф, тем, кому нужно снимать наличные – другой. Сколько нужд – столько и тарифов, в которых клиенту было очень сложно разобраться. Как следствие – он был вынужден открывать одновременно несколько карточек. ПУМБ лишил клиентов необходимости разбираться со сложными тарифами и открывать лишние карточки, предложив единую карту "всеКАРТА". Мы убрали комиссии по всех основных операциях и максимально упростили условия пользования – это действительно большой шаг на встречу именно клиентам, которым будет легко запомнить: для всех их потребностей – одна карточка с простыми условиями "всеКАРТА", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента продуктов розничного бизнеса ПУМБ.

Приятно удивит "всеКАРТА" тех, кто часто совершает Р2Р переводы (переводы с карты на карту). С новой картой от ПУМБ комиссия за переводы с мобильного приложения ПУМБ Online на карты других банков составляет 0%! Также без переплат через интернет-банкинг с карты "всеКАРТА" можно оплачивать коммунальные платежи и пополнять мобильный.

Комиссия за любое пополнение и снятие наличных с карты также составляет 0%. Приятная новость – снимать наличные со "всеКАРТЫ" можно бесплатно с любых банкоматов по всей Украине. Те, кто предпочитают безналичные расчеты, смогут получать 12% годовых в гривне на остаток на карте. Для этого в мобильном приложении ПУМБ Online в несколько кликов нужно открыть депозит до востребования "Свободный". Особенность депозита в том, что пополнять и снимать деньги с него можно в любой момент 24/7 без потери процентов.

Оформление и обслуживание карты бесплатное. Заказать новую дебетовую карту можно в отделениях ПУМБ.

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