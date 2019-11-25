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Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому телевидению

25 ноября, 13:50

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Ситуация на рынке спутникового телевидения Украины изменится с введением кодировки спутниковых популярных украинских телеканалов

Регулярные новости спутникового телевидения в Украине предупреждают зрителей, что с января 2020 года украинские телеканалы закодируют, и смотреть такие каналы как СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие бесплатно телезрители уже не смогут. Медиагруппы закодируют сигнал и сделают ТВ платным. Только официальный телевизионный оператор имеет право предоставлять услуги спутникового телевидения.

Если вы обладатель спутниковой тарелки и не заключили договор с провайдером о предоставлении услуг, то смотреть украинские ТВ-каналы со спутника вы не сможете. Такое решение медиагрупп связано с защитой прав интеллектуальной собственности. Как сообщают представители, кодирование спутникового ТВ – это эффективный метод борьбы с пиратством и улучшения качества контента на каналах. Платное ТВ является нормой в европейских странах и со временем украинский зритель сможет оценить новый уровень шоу, телепередач, фильмов.

Нет сигнала на спутнике, что делать?

С января следующего года украинские каналы спутникового ТВ будут заблокированы. Однако Интернет готов предоставить широкую выборку частоты спутниковых каналов 2019 Украина, но учтите, что с 2020 настроить новые параметры спутникового ТВ вручную не получится. Смысл в том, что кодировка происходит на спутнике и для получения изображения необходим ресивер/декодер, который расшифрует сигнал.

Есть несколько вариантов, как смотреть спутниковые каналы:

  1. Смотреть каналы ТВ, которые останутся незаблокированными.

  2. Заключить договор с официальным провайдером спутникового ТВ.

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  3. Подключиться к кабельному ТВ.

  4. Смотреть IPTV.

  5. Использовать сервис OTT для просмотра ТВ онлайн.

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Почему лучше смотреть спутниковые каналы у официального телевизионного оператора?

Провайдеры спутникового телевидения в Украине стимулируют абонентов приобрести дополнительно декодер. Однако этого можно избежать, если вы пользуетесь Интернетом. Украинский провайдер "Сеть Ланет" предлагает оптимальное решение. В пакет услуг этого интернет-провайдера можно включить "Ланет.TV" и смотреть все украинские каналы онлайн в высоком качестве.

"Сеть Ланет" предлагает как кабельное телевидение, так и IPTV. В случае с IPTV, это современное решение для просмотра телевидения. Это система, посредством которой телевизионные услуги доставляются с использованием интернет-протоколов. Вам не придется искать новые частоты украинских каналов, а только наслаждаться преимуществами сервиса "Ланет.TV":

  • Технология передачи сигнала использует существующую компьютерную сеть. Следовательно, никаких дополнительных кабелей.

  • Доступно много плееров.

  • У потребителя есть больший выбор, что он хочет смотреть из-за более высокой функциональности и содержания ТВ-контента.

  • Есть электронное руководство по программам (EPG) и персональный видеомагнитофон (PVR), которые обеспечивают паузы, перемотку вперед-назад и даже средства записи во время просмотра фильма.

  • "Ланет.TV" совместим с большинством устройств. Вам будут доступны украинские каналы онлайн для Андроид и ПК.

  • С "Ланет.TV" вы сможете смотреть онлайн украинские телеканалы, где угодно и когда угодно.

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