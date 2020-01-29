Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

Отныне только официальный телевизионный оператор имеет право предоставлять услугу спутникового ТВ. Эта новость сбила с толку более 4 миллионов домохозяйств по всей стране – именно столько зрителей смотрят спутниковые каналы бесплатно. Новости спутниковых телеканалов в Украине еще с ноября прошлого года призывали обращаться к официальным провайдерам спутникового телевидения в Украине, чтобы не потерять доступ к любимым телеканалам.

Какие же каналы спутникового ТВ Украины закодируют?

СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ; 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН ТВ, Бигуди; Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм; Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Для потребителей нелегального контента трансляция каналов прекратилась 28 января. Почему так произошло? Дело в том, что вступили в силу новые параметры спутникового ТВ. Ранее, зная частоты украинских каналов 2019, любой мог настроить свой тюнер на прием украинских ТВ-каналов. Новые частоты украинских каналов закодированы, и старые тюнеры не могут их раскодировать.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Наиболее очевидный вариант – приобрести новый тюнер и платить абонплату, что затянет более чем 1100 грн единовременно и 50-60 грн ежемесячно. Также можно подключить цифровое, кабельное или интернет-ТВ. Интернет-телевидение имеет ряд преимуществ: добавляются новые функции, оперативно улучшается качество сигнала и появляются все новые каналы с премиальным контентом в ТВ-программе.

Как смотреть ТВ через интернет? Надо понимать, что есть множество видов телевидения онлайн. Самые популярные варианты среди украинцев – просмотр ОТТ-ТВ или IPTV украинских каналов. Вам необходимо только смарт-устройство и интернет – и вы погрузитесь в яркий мир ТВ-онлайн!

Стоит обратить внимание на легальный и удобный сервис Ланет.TV. Просмотр каналов онлайн доступен через веб-версию и Android-приложение. Основные преимущества Ланет.TV: гибкая ТВ-программа, возможность смотреть в прямом эфире любимые ТВ-каналы или смотреть каналы онлайн в записи, ставить эфир на паузу; функция родительского контроля, множество пакетов: 1 бесплатный и 3 пакета платного ТВ; бонусная система и промокоды на услуги ТВ. К тому же, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор, который гарантирует вам легальный доступ к качественному телевизионному контенту.

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