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"Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе

Вчера, 09:25

Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга, сообщает Тымчук

Facebook операции Объединенных сил
Facebook операции Объединенных сил.
"Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/545/7d8/5c55457d8e402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/545/7d8/5c55457d8e402.jpg Украина Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга, сообщает Тымчук

Украинские военные из состава операции Объединенных сил и противостоящие им боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе перешли к использованию новой тактики боевых действий.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в последнее время у обеих сторон широкое распространение получила практика так называемой "охоты на кабанчика" – устройство силами мобильной огневой группы (ДРГ) засады на участке, где просматриваются ближайшие к линии фронта коммуникации противника.

Обычно засада устраивается в нейтральной зоне или непосредственно на переднем крае, с нее производится внезапный обстрел с заранее подготовленной позиции из ПТРК (реже РПГ) транспортных средств, бронеобъектов и других подвижных целей противника, передвигающихся по этим коммуникациям, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские разведчики обезвредили засаду боевиков. В ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении украинские военные обнаружили и ликвидировали засаду противника, прихватив и военные трофеи. У диверсантов был даже противотанковый ракетный комплекс.

Также сообщалось, что в ответ на Донбассе из ПТРК "Фагот" ВСУ уничтожили грузовик с боевиками.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, Тымчук, тактика, ДРГ

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Источник:

Сегодня

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