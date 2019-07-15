Олег Недава добился компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО

Во время вооруженного конфликта 2014 года у многих жителей Славянска и Донецкой области пострадали объекты недвижимости

Олег Недава. Фото: facebook.com/OlegNedava.

Чтобы помочь решить эту проблему, народному депутату Украины Олегу Недаве пришлось работать четыре с половиной года.

"Я хотел сделать так, чтобы люди, которые потеряли жилье, или те, чье жилье пострадало, могли получить компенсацию из государственного бюджета. Вначале казалось, что решение этой проблемы находится "на поверхности". Есть специальное постановление Кабинета Министров. В нем предусмотрен компенсаторный механизм для тех граждан Украины, которые лишились жилья (или которое пострадало) в результате чрезвычайных ситуаций: землетрясений, наводнений и т.д. Я предлагал внести изменение в это постановление, добавив туда случаи, обусловленные проведением АТО. Подготовили законопроект, в котором были предусмотрены пути решения этой острейшей проблемы. Самая сложная задача (подготовка законопроекта и вынесение его "в зал") была решена. Однако, к большому сожалению, этот закон провалили", – рассказывает нардеп.

Но Олег Недава не стал отступать от намеченной цели и в постановление Кабмина были внесены все необходимые изменения.

Данным постановлением утверждается порядок предоставления и определение размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства.

Теперь к перечню пострадавших лиц добавляются граждане, чьи жилые дома были разрушены во время чрезвычайных ситуаций военного характера, обусловленного вооруженной агрессией РФ.

Как получить помощь?

Пострадавшие лица должны обратиться в органы местного самоуправления (или военно-гражданскую администрацию) – там все разъяснят. Также на компенсацию имеют право те, кто восстановил свое жилье собственными силами. Ведь у органов местного самоуправления есть акты обследования разрушенного жилья.

Также Олег Недава отметил, что в его общественных приемных все нуждающиеся смогут получить юридическую помощь на этапе подготовки документации для получения компенсации по разрушенному жилью.

"Если я обещаю – то я делаю. Может, не сразу, но делаю обязательно. Это мой принцип", – подытожил Олег Недава.

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