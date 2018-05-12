Опасные пикники: врач предупредил украинцев о неприятностях

Отдыхая на природе и купаясь в водоемах, украинцы рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиозом, которые вызывают укусы этих насекомых, а также лептоспирозом, который распространяют грызуны, или подхватить острую кишечную инфекцию. Об этом рассказал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"С началом летнего сезона в каждом регионе проводятся рейды-проверки по всем рекреационным зонам и пляжам. Если такие мероприятия не проводятся, то люди рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиозом, которые могут возникать из-за укусов клещей", – объяснил он.

Также Рубан посоветовал при укусе клеща немедленно обращаться за медицинской помощью, чтобы снять насекомое, диагностировать возможные последствия и назначить соответствующее лечение.

Кроме того, по словам врача, во время отдыха на природе украинцы рискуют заболеть лептоспирозом, который распространяется из-за того, что в зонах отдыха как правило не проводят дератизационные мероприятия. Эту смертельно опасную болезнь распространяют крысы и другие грызуны, она распространена по всей территории Украины.

Глава столичного управления Госпродпотребслужбы добавил, что, купаясь в водоемах, украинцы рискуют получить острую кишечную инфекцию, если глотают воду.

"Водоемы в Украине обязательно контролируются лабораторными центрами Минздрава и другими лабораториями каждую неделю. По результатам анализов, людей информируют о безопасности водоемов", – уточнил он.

Напомним, ранее украинские врачи рассказали о распространении болезни Лайма, которая передается через укусы клещей. Число инфицированных растет с каждым днем, а последствия этой болезни могут быть очень тяжелыми, вплоть до паралича и смерти.

Также мы писали о важных советах, которые помогут обезопасить себя от укуса клеща, а также рассказали, что делать, если насекомое все же сумело пробраться и укусить.