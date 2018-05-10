Операция в платной клинике: доступна ли частная хирургия в Украине

В ближайшие два года украинцев ждут кардинальные перемены в сфере оказания медицинских услуг: диагностика, консультации узкоспециализированных врачей, лечение в стационаре и хирургические вмешательства официально станут платными. Какую-то часть их стоимости государство планирует компенсировать, но какую – пока неизвестно. Бесплатными останутся только экстренная помощь, первичная (наблюдение у семейных врачей и педиатров) и паллиативная. Все остальное – по официально утвержденному прейскуранту.

Изменения будут вводиться постепенно, и, согласно информации на сайте Министерства здравоохранения Украины, в том что касается вторичного (узкоспециализированные врачи) и третичного (стационарное, в том числе хирургическое лечение) уровней оказания медицинской помощи, новая система начнет работать с 2019 года. То есть время подготовиться у нас есть. Но уже сейчас многие украинцы начали активно интересоваться возможностями частной медицины – если платить, то почему не рассмотреть альтернативные решения. Тем более что отечественные частные клиники уже завоевали репутацию хороших диагностических центров, и немаленький процент граждан (87 % – по данным опроса портала privatmed.info) доверяют им больше, чем государственным медучреждениям.

Во многом привлекательной нашу частную медицину делает доступная и прозрачная стоимость консультаций: визит к специалисту в платной клинике обходится в официальные 350-500 грн в кассу. Тогда как размер благодарности хорошему доктору из государственной поликлиники – минимум 200 грн за прием. Не столь существенная разница, если брать во внимание оснащение и диагностические возможности, а также индивидуальный подход и сервис в частных медцентрах. Но потянет ли среднестатистический украинец хирургические услуги* платной клиники? И вообще – сколько стоят операции в частных клиниках?

Всего на треть дороже, чем в госбольницах, но что взамен?

Врач-хирург, заместитель главврача медицинской сети "Добробут" Максим Щербина говорит, что пациент, выбравший для хирургического лечения частную клинику, заплатит всего на 30 % больше человека, оперировавшегося в государственном медучреждении. Но при этом получит минимум вдвое больше преимуществ: все платежи будут максимально понятными, прозрачными и официальными, условия, отношение персонала, палаты, в которых создана буквально домашняя атмосфера.

"Мы же в кассу заплатили только что-то около 3000 грн – за операцию + доплата за более комфортную палату. Но при этом 2000 грн ушло на лекарства. Еще 9000 грн – на благодарность за работу медперсоналу: хирургу, анестезиологу, медсестрам", – рассказывает 47-летний киевлянин Олег, жене которого полтора года назад в одном из столичных государственных медучреждений удалили желчный пузырь.

На то, что семья заплатила врачам и медсестрам, мужчина не жалуется, потому что убежден, что медицина не может быть ни дешевой, ни тем более бесплатной. И уверяет, что если бы знал, что подобную операцию можно сделать в платной клинике, отдал бы предпочтение частной медицине, чтобы не маяться с конвертами докторам, а спокойно и честно рассчитаться за оказанную медицинскую помощь. К тому же приятнее находиться в условиях повышенного комфорта, когда о тебе круглосуточно заботится персонал, как о родственнике. К слову, Максим Щербина из "Добробута" говорит, что в их клинике лапараскопическое удаление желчного пузыря обошлось бы пациенту около 25 000 грн (дешевле смартфона последней модели!). И это уже полный пакет: со всеми необходимыми обследованиями, медикаментами, анестезией, консультацией всех нужных специалистов, самой операцией и пребыванием пациента в стационаре в комфортной одноместной палате.

"Когда сын разрубил палец до кости после обеда в выходной день, и мы помчались в частный травмпункт "Добробут", ребенка через час после травмы уже взяли в операционную. А через несколько часов мы вернулись домой. Все лечение – с обследованием, консультациями врачей, анестезией и операцией – обошлось в 7000 грн. И это без очередей, ожидания а, главное, без детского плача взахлеб", – вспоминает Ирина из Киева, мама 3-летнего Матвея.

И без благотворительных взносов!

50-300 грн – суммы, которые озвучивались пациентам больниц в Виннице, Николаеве, Чернигове и Ровно, в качестве благотворительного взноса во время лечения в стационаре. Такие цифры приведены в отчете агентства Umbrella Research, которое исследовало уровень оказания бесплатных медицинских услуг в этих четырех областных центрах. При этом респонденты упоминали еще и о "хозяйственных списках", которые выдавались им при поступлении в стационар, – с перечислением того, что необходимо купить. Кроме традиционных перевязочных материалов и хирургических наборов, в них значились и моющие средства, стиральный порошок и туалетная бумага. Стоимость купленного по списку варьировалась от 300 до 1000 грн. Ни для кого не секрет, что подобные списки и просьбы о благотворительном взносе – распространенная практика в большинстве наших больниц.

Как не секрет и то, что после любой операции в государственной клинике желательно отблагодарить хирурга (от 3000 грн), анестезиолога (от 1500 грн), операционную сестру (300 грн) и другой персонал. "200 грн мы дали перевязочной медсестре и по 100 грн – каждой из санитарок, которые были на смене", – рассказывает участница популярного украинского форума на сайте www.kidstaff.com.ua, маме которой удалили фиброаденому в одном из областных онкоцентров страны.

В частной клинике ничего подобного, разумеется, нет. Более того, лечение проходит строго по международным протоколам, а потому нет и такой проблемы, как назначение ненужных обследований или препаратов. Что тоже заметно экономит деньги пациента и вместе со всем перечисленным позволяет сделать частную хирургию в Украине не только компетентной, но и доступной.

*Цены предоставлены хирургами медицинской сети "Добробут". Стоимость операций может меняться – уточняйте актуальную информацию в колл-центре клиники.