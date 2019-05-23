Оплата товаров улыбкой: Kasta использует инновации

Стать владельцем модных вещей клиентам онлайн-платформы стало еще проще

Kasta предлагает своим клиентам новый сервис оплаты товаров KastaID. Онлайн-маркетплейс и лидер по продажам в категории "Одежда и обувь" в Украине с момента своего основания в 2010 году не перестает выполнять свою миссию и постоянно удивляет клиентов, делая шопинг комфортнее для всех с помощью инноваций. Поэтому появление на рынке продукта, который позволяет совершать покупку с использованием биометрии лица, — это закономерный результат развития компании, которая постоянно движется вперед.

Стать владельцем модных вещей клиентам онлайн-платформы стало еще проще, достаточно просто улыбнуться на камеру, таким образом оплатив только тот товар, который подошел после примерки в одном из 104 отделений KastaPost. Также это позволило ускорить работу всех отделений, ведь программа автоматически определяет личность клиента и ему можно сразу вынести нужный заказ. Важно и то, что такая система делает онлайн-покупку безрисковой — правильный выбор размера или фасона гарантирован.

Чтобы использовать сервис KastaID нужно всего лишь зарегистрироваться в мобильном приложении Kasta.ua, внеся туда свои персональные данные, загрузить фотографию, отметить себя как участника программы лояльности KastaBlack и подключить любую банковскую платежную карту. И вот вы стали пользователем, которому магия платежных технологий дарит новые возможности.

Функция автоматического распознавания лица на базе технологии Amazon Rekognition дает возможность масштабировать данную услугу по всей национальной сети отделений KastaPost. Amazon Rekognition основан на проверенной, хорошо масштабируемой технологии глубокого обучения, разработанной экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео. Такое нововведение компании Kasta помогает еще больше усовершенствовать опыт покупок клиентов Kasta в интернете, снять барьер страха непопадания с размером и дать возможность частичной оплаты заказа (только за те вещи, которые подошли).

Используя эту систему, по мнению генерального директора Kasta Андрея Логвина, компания делает еще шаг, который приближает нас к полной автоматизации платежей с помощью так называемой биоидентификации. И в скором будущем клиент онлайн-платформы сможет обойтись даже без платежной карты и смартфона, поскольку для оплаты товаров в отделениях KastaPost достаточно будет улыбнуться на камеру.

Впервые массово запустив биометрическую оплату покупок в Украине, Kasta превратила фантастические платежные технологии в реальность и сделала их доступными для всех жителей нашей страны. Возможным это стало благодаря партнерству с Visa и Приватбанком, которые всегда были лидерами в своих отраслях.

Внедрение этой технологии еще раз подтвердило, что интернет-магазин Kasta последователен в выполнении своей миссии — постоянно удивлять клиентов и делать онлайн-шоппинг более удобным, быстрым и дешевым. А также приблизило нас к цели — будущее без использования наличных денег во всем мире, что, как считают эксперты, способно повлиять на общее повышение уровня жизни. Сэкономив время на оплате и выборе покупок, вы можете посвятить его себе и другим более важным вещам.

И это уже делают пользователи KastaID — выбирают, примеряют, оплачивают улыбкой. И они уверены, что будущее онлайн-шоппинга вместе с Kasta.

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