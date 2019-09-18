Ориентир на успех: тандем бизнеса и общества

Относительно недавно в Украине появилась еще одна движущая сила, благодаря которой возможные реальные позитивные изменения в обществе – интеллектуальное волонтерство. Как это работает, мы узнали у руководителя проекта Pro Bono Club Ukraine – Александры Чучко

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Волонтерство бизнеса

За последние несколько лет общественный сектор доказал, что их движение – это не пустой звук. Именно волонтерами были сдвинуты с мертвой точки дела, которые казались бесперспективными. При этом большинства своих успешных результатов активисты добились благодаря упорству. Зачастую путь был нелегок: они набивали шишки, наступали на грабли, но добивались поставленной цели. Инициаторы проекта Pro Bono Club Ukraine (платформы содержательных партнерств бизнеса с общественным сектором) считают, что активисты могли бы добиваться результатов в разы быстрее, имея профильные знания.

"Многие социальные инициативы впервые сталкиваются с большинством проблем своей поточной деятельности. Поэтому они вынуждены методом проб и ошибок выстраивать свою деятельность. Им попросту не у кого было спросить, как сделать лучше, эффективнее. Изобретать велосипед – дело долгое и энергозатратное. И вот здесь приходит на помощь интеллектуальное волонтерство или "рro bono" услуги. Это услуги, предоставляемые добровольно и бесплатно для общественной пользы, – объясняет Александра Чучко, руководитель проекта Pro Bono Club Ukraine. – Организации могут получить недостающие знания у тех, кто на этом специализируется — у бизнеса. В мире сотрудничество бизнеса и общественного сектора не в новинку. Компании поддерживают хорошие отношения с правозащитными, экологическими и другими движениями, работая над имиджем "капиталистов с человеческим лицом". Вместе с тем, в последнее время все больше инициатив идет от отдельных специалистов. Некоторые эксперты тратят тысячи часов своей квалифицированной помощи, чтобы поддерживать общественные проекты. А компании все больше занимаются созданием условием для такого типа волонтерства. Например, Google оплачивает часы волонтерства, в том числе квалифицированного".

Проект Pro Bono Club Ukraine, по ее словам, как раз и организовывает сотрудничество между бизнесом и общественным сектором. Происходит это в разных форматах. Это может быть, к примеру, прямое сотрудничество. Компания или отдельный специалист помогает организации решить определенную проблему. Например, создать стратегию, оптимизировать финансовые процессы. Или такие задачи как создание моделей финансирования, работа с командой, юридические консультации и т.п. Помощь также может быть в форме консультации. Это предполагает не длительное сотрудничество, а краткосрочное. Например, помочь организации понять, какая поддержка ей нужна или какие процессы нужно менять. Кроме этого существуют онлайн и оффлайн тренинги. На них специалисты делятся своим опытом с широкой аудиторией представителей общественных организаций.

По словам Александры Чучко, бизнес активно идет навстречу общественному сектору.

"Естественно, бизнес также преследует и свои интересы, но это не противоречит целям организаций. В частности, интересом коммерческой компании может быть "прокачка экспертности" своих сотрудников. Или, к примеру, бизнесу может быть интересна причастность к социальной деятельности и решению значимых проблем общества", – прокомментировала она.

Мировая практика нам в помощь

Интеллектуальное волонтерство в мире быстро развивается, стремительными темпами увеличивая свою долю в социальной активности компаний. Вместо финансирования своих имиджевых проектов, компании все больше идут на долгосрочные и продуктивные партнерства.

В Украине концепция pro bono услуг (с лат. – "ради общественного блага") общественным организациям и социальным проектам набирает обороты. Поддержку от бизнеса регулярно привлекают такие общественные и благотворительные организации и инициативы, как "Учи для Украины", "Таблеточки", "Про.Світ", "Пласт" и другие.

На сегодняшний день общественный сектор может получить помощь практически в любой сфере.

"Мы активно развиваем культуру pro bono в Украине. Pro Bono Club Ukraine является официальным членом Global Pro Bono Network. Сеть объединяет 50 наиболее активных организаций-посредниц со всего мира. Мы способствуем обмену опытом и сотрудничеству в целях развития международного pro bono движения. За чуть больше года существования проекта примерный денежный эквивалент предоставляемых через нас pro bono услуг составил более $ 46000. Свои услуги pro bono предоставили 120 представителей корпоративного сектора. И уже более 2000 представителей организаций присоединились к нашим активностям, – рассказали в Pro Bono Club Ukraine. – Подсчитано, что в безвозмездную помощь в мире инвестировано около 152 миллионов долларов".

В клубе отметили, что очень важным элементом помощи является не количество, а эффективность. В отличии от ресурсной помощи, pro bono имеет долгосрочное влияние. Например, работа над разработкой стратегии может дать свои плоды через несколько лет, но зато будет стабильным. А консультация специалиста по финансам или юридическим тонкостям может увеличить продуктивность организации в разы.

Помощь на регулярной основе

Сейчас в Украине есть необходимость систематизировать Рro bono помощь. Сделать ее удобной и доступной для компаний и организаций. Для тех, кому нужна помощь или тех, кто хочет поделиться своими знаниями достаточно связаться с Pro Bono Club Ukraine. Благодаря их работе, больше 300 организаций получили экспертную поддержку от более полусотни компаний.

"Теперь очень важно масштабировать деятельность. Мы сотрудничаем с общественными, благотворительными организациями, предприятиями, инициативами, отдельными активистами и отдельными профессионалами. Теперь нужно сделать их сотрудничество систематичным, упростить поиск друг друга", – объясняют в клубе.

Поэтому, еще одним приоритетом изменений является создание сообщества и культуры pro bono. Несмотря на то, что многие компании самостоятельно занимаются pro bono активностями, некоторых останавливает отсутствие знаний моделей такого сотрудничество и риски в поиске партнеров.

Узнать о таких моделях от практиков и перейти от желания к действию компании могут, побывав на Европейском Про Боно Саммите. Он впервые пройдет в Киеве 26 сентября в зале UNIT.Core, инновационного парка UNIT.City. В событии примут участие 100 участников из числа украинских и зарубежных представителей бизнеса, которые хотят развивать корпоративную социальную ответственность в своих компаниях. Организации и компании смогут присмотреться к практикам других. Тем более, что во время саммита состоится презентация результатов первого исследования рынка КСО в Украине. Также представители бизнеса и общественного сектора могут найти потенциальных партнеров для дальнейшего сотрудничества.

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