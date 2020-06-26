Орисил Фарм – за повышение квалификации специалистов из области фармации и медицины

Фармацевты и провизоры выполняют важную роль в обеспечении фармакотерапии - считают в Orisil Pharm

Компания Orisil Pharm – это инновационно ориентированный фармацевтический бизнес в Украине, который системно занимается поддержкой мероприятий, нацеленных на повышение квалификации и обучение украинских специалистов, работающих в области фармации и медицины.

За прошедшие 2 года, то есть за 2018 и 2019 годы, компания Орисил Фарм выступала партнером при проведении целого ряда научных мероприятий и отраслевых конференций. Производитель Orisil Pharm, базирующийся в городе Калуш, за это время успел поучаствовать более, чем в 20 различных тематических мероприятиях по всей стране.

Руководство Orisil Pharm интересуется отраслевыми мероприятиями

Основателями компании Orisil Pharm являются супруги Наталья и Максим Кищак, они проявляют особый интерес к отраслевым мероприятиями в фармации и медицине и считают, что такие мероприятия обязательно должны проводиться, чтобы данная отрасль полноценно развивалась.

Среди известных мероприятий, которые поддержала компания Орисил Фарм, нужно отметить первый Конгресс Украинской академии педиатрических специальностей PRIME Pediatrics 2019, прошедший в прошлом году в столице Украины. Данное мероприятие стало довольно крупным в отрасли и собрало более 500 врачей из различных регионов, а компания Орисил Фарм на нем выступила одновременно и как участник и как партнер.

Основатель и генеральный директор компании Орисил Фарм Максим Кищак отмечает, что в повышении квалификации украинских врачей и фармацевтов стоит рассматривать большую ценность. Ведь рациональное использование медицинских препаратов в мире, обмен опытом с коллегами, а также имплементация международных протоколов в их практику, определенно является залогом развития медицины в Украине.

Также в компании Orisil Pharm считают, что в современном мире фармацевты и провизоры выполняют крайне важную роль в обеспечении фармакотерапии, так как предоставляют экстренную медицинскую помощь нуждающимся.

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