ОРВИ: как поступают европейские мамы?

Врачи нового поколения – дитинологи – переняли опыт коллег из зарубежных стран, где система здравоохранения находится на самом высоком уровне

ОРВИ: как поступают европейские мамы? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa7/a86/5c6aa7a869e9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa7/a86/5c6aa7a869e9f.jpg 2019-02-18T15:12:00+02:00 Украина Врачи нового поколения – дитинологи – переняли опыт коллег из зарубежных стран, где система здравоохранения находится на самом высоком уровне

Общеизвестно, что дети первых лет жизни болеют острыми респираторными вирусными инфекциями в среднем 7-8 раз за год. Такая частота заболеваемости считается абсолютно нормальной и не указывает, что у ребенка есть нарушение иммунитета. Особенно тревожным периодом для мам является первый год хождения в сад, когда малыш больше болеет, чем посещает его. Многих родителей это пугает и побуждает искать чудо-лекарство, которое поможет ребенку болеть меньше.

А есть ли такое? Чудодейственного средства, которое поможет ребенку не болеть вовсе или хотя бы реже, нет. Все дело в том, что мы, взрослые, в детстве так же часто болели, как и наши дети, и переболев определенным количеством вирусов, выработали свой иммунитет. Детки же встречаются с новыми для них вирусами и просто не могут не болеть — это нормально. Более того, если ребенка не водить в сад, оберегая от инфекций, он будет обязательно болеть в школе!

Большинство родителей хорошо помнят свое детство и как много времени и усилий уходило на обходы врачей и сбор анализов. К тому же не всегда рекомендации были эффективны.

Ровно год назад направление "дитинология" буквально перевернуло представление о медицине и отношениях "врач – маленький пациент". И если педиатры привыкли применять давно устаревшие методы советской медицины, то врачи нового поколения – дитинологи – переняли опыт коллег из зарубежных стран, где система здравоохранения находится на самом высоком уровне. На чем же основывается новый подход в работе с ребенком?

Дитинологи знают, как заботиться о своих маленьких пациентах, как вести себя с родителями и что делать, чтобы дети болели реже. А если заболевание уже случилось, дитинолог знает, как правильно лечить маленького пациента без избыточного применения лекарств и, что очень важно, контролирует возможные осложнения. Дитинологи много времени уделяют профилактической вакцинации как самому прогрессивному методу профилактики заболеваний.

Лондон. На улице слякоть, моросит дождь. Малыш лет четырех в легкой курточке и штанишках топает по луже. Минусовая температура.

Первая мысль у любого туриста: "Уже к вечеру ребенок сляжет с температурой, а мама будет ставить горчичники и вызовет врача".

Ничего подобного. Европейская мама знает, что детский организм не так слаб, как привыкли думать многие из нас. Поэтому вечером ее малыш будет чувствовать себя абсолютно нормально, а не лежать с градусником и пить микстуры.

Как поступают многие мамы в нашей стране? Скорее всего, в минусовую температуру оставят ребенка дома. Вдруг простудится?

И причина не в маме, которая лучше перестрахуется, нежели выйдет с малышом на прогулку. Просто большинство из нас живет еще с прежним представлением о медицине, врачах и болезнях.

Всем знакомо?

Каждый из родителей знает, что это такое – попасть на прием к педиатру. Не обойдется без анализов и процедур. Скорее всего, придется посетить еще одного врача узкого профиля, к которому направит педиатр. И затем снова вернуться к нему, чтобы получить заветный список в аптеку.

А что делает дитинолог? Практически все иначе. И дело не в том, что этот врач поступает наперекор устоявшейся системе. Вовсе нет. Причина в том, что многие процедуры ребенку не нужны. И рекомендации, которые дают доктора старой школы, часто могут не соответствовать современным представлениям о педиатрии и медицине в целом.

Поэтому дитинологу важно не назначать кипу лекарства, а предупредить возможную болезнь.

Если же ребенок уже с ОРВИ, дитинолог назначит минимум процедур и препаратов, которые нужны в каждом конкретном случае, а не длинный список для поддержания иммунитета или укрепления организма. Дититнолог разрешит гулять с невысокой температурой, купаться во время болезни, а сквозняк в квартире только приветствуется. Важно понимать, что нет таблетки от всех болезней. А давать ребенку несколько препаратов в надежде, что какой-то из них поможет, – бессмысленно.

Дитинологи работают по принципу, который широко известен, например, в Германии и носит название "Kinderheilkunde" – "забота о здоровье ребенка". В этой стране врач не залечивает пациента, а следит за тем, чтобы он не заболел.

В Украине такой подход к детскому здоровью поддержала медицинская сеть "Добробут". Это клиника, которая отказалась от старых методов и создала совершенно новое направление – "дитинология". Оно полностью соответствуют опыту зарубежных стран, где система здравоохранения находится на самом высоком уровне.

Безусловно, родителям выбирать, к какому врачу следует обратиться. Но когда речь идет о здоровье ребенка, желательно делать выбор осознанно и понимать, чего именно вы хотите: предупредить болезнь или повторить с ребенком свою историю?

Будьте здоровы!

Сеть медицинских клиник "Добробут"

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