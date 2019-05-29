ОС "Энергия мира!": "Человеческий фактор – главная составляющая реинтеграции Донбасса"

Шестой год на востоке Украины продолжаются боевые действия, которым до сих пор не видно ни конца, ни края

Сегодня наша страна находится в сложной экономической, политической и социальной ситуации. Шестой год на востоке Украины продолжаются боевые действия, которым до сих пор не видно ни конца, ни края. Минские соглашения и Нормандский формат не дали ощутимых результатов. С целью найти пути остановки боевых действий, спланировать урегулирование гуманитарных проблем и дальнейшее перспективное развитие региона в составе Украины в Национальном авиационном университете (НАУ) состоялся круглый стол "Реинтеграция Донбасса: человеческий фактор". На мероприятии, которое было организовано общественным союзом "Энергия мира" в сотрудничестве с НАУ, собрались известные политические и общественные деятели, представители основных экономических секторов – государственного, общественного и частного, ученые и выходцы из региона.











Прекращение боевых действий

Насущных вопросов было несколько. Во-первых, пути мирного урегулирования военного конфликта и способы дальнейшего сосуществования жителей территорий, подконтрольных Украине, и людей, проживающих на оккупированных территориях, а главное – предложить наименее безболезненные формы объединения последних в состав Украины.

"Новая власть в лице избранного президента Владимира Зеленского дала четкий посыл, что боевые действия на востоке надо остановить, восстановить самоидентичность населения Луганщины и Донбасса. Поэтому первое, что нужно сделать – освободить пленных, обменять по формуле "всех на всех", второе – предложить диалог. Третье – прекратить огонь и четвертое – полностью урегулировать конфликт", – отметил Леонид Кравчук, председатель общественной организации "Украинский Совет Мира", политический и государственный деятель Украины, первый президент Украины (1991 -1994 гг.), который был среди спикеров круглого стола.

Люди – самое главное

При этом участники круглого стола согласились, что самый сложный вопрос – это человеческий фактор. Также среди важных вопросов нужно найти новые смыслы и подходы, рассматривая ситуацию в человекоцентрической парадигме.

"Это большая проблема, требующая скорейшего решения. Страдают люди, дети, множество людей потеряли дом, работу, многие предприятия перестали работать. Все эти вопросы никуда не денутся, поэтому политики, общество, бизнес должны объединить усилия, чтобы способствовать формированию позиции нового президента по эффективному решению конфликта. При этом все наши шаги и предложения по международно-правовым факторам, политике примирения, экономическим факторам в реинтеграции и будущего хозяйства региона, образовательного и научного аспектов реинтеграции, роли гражданского общества, должны быть предложены через измерение людей, живущих на оккупированных территориях. Это достаточно тяжелая работа, но я верю, что мы сможем это сделать", - считает Людмила Русалина, бизнес-леди, политический и общественный деятель, известный меценат и благотворитель, председатель наблюдательного совета ОС "Энергия мира".

Об этом в своем выступлении также сказал президент общественного союза "Энергия Мира!" Николай Петренко. "Человек – это самое ценное для нас! Поэтому мы должны разработать реальные пути укрепления украинской идентичности в Донецком и Луганском регионах, продумать пути восстановления, развития или переориентации инфраструктуры Донбасса, решить такие вопросы, как развитие осведомленности гражданского общества, восстановление нормального уровня жизни на территориях после объединения и много других вопросов", – сказал Николай Петренко.

По его словам, по результатам круглого стола для решения именно этих проблем будет создана рабочая группа, деятельность которой будет направлена ​​на сотрудничество с Администрацией президента, Верховной Радой и правительством.

Среди участников круглого стола также были министр иностранных дел Украины в 2003-2005 гг. Константин Грищенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол, глава Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий, председатель Верховной Рады в 2012-2014 гг. Владимир Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный посол Григол Катамадзе, ректор НАУ доктор биологических наук, профессор, академик АН ВШ Украины Владимир Исаенко, руководители общественных организаций, ученые, педагоги и эксперты в сфере инвестиций. Модерировали мероприятие экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Юрий Ехануров и профессор международной экономики Мариупольского государственного университета Юрий Макогон.

Рекомендации к президенту

Эксперты заверили, что это мероприятие не будет простым сотрясением воздуха, а воплотится в конкретные рекомендации, которые будут направлены в Администрацию президента Украины.

"По результатам дискуссий и обсуждений четырех направлений (экономического, административного, территориального и, самое главное – реинтеграции людей) преодоления раскола и установления мира в украинском обществе планируется разработать рекомендации – наработать практические и конкретные экспертные предложения, которые будут направлены в Администрацию президента Украины, Верховную Раду Украины, гарантам Минского и Норманского форматов, в США, в ЕС, общественным объединениям, а также другим заинтересованным сторонам, и надеемся, что конфликт на востоке Украины будет решен", – добавил Виктор Занфиров, вице-президент ОС "Энергия Мира!".

Кроме этого планируется установление диалога гражданского общества. Эксперты считают, что налаживание сотрудничества между общественными организациями на подконтрольной части Украины и организациями Донбасса будут непременно способствовать объединению общества.

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