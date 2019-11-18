ОСАГО – как сделать его более надежным?

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На украинском рынке страховых услуг для автовладельцев появился новый продукт – страховая компания ARX запустила пакетное предложение "Автогражданка "Все включено". Новая комплексная автостраховка – это микс услуг, который обеспечивает оптимальное для клиента страховое покрытие по бюджетной цене.

Закон запрещает садиться за руль без ОСАГО – это известно каждому водителю. В случае ДТП полис защитит пострадавших – частично или полностью покроет расходы на их лечение и восстановление транспортного средства. Свои же убытки виновнику ДТП придется восполнять самостоятельно. Однако ситуации на наших дорогах побуждают владельцев транспортных средств задуматься о дополнительном страховании.

Автогражданка "Все включено" — это комплексный пакет автострахования, который состоит из классического полиса ОСАГО, добровольного страхования гражданской ответственности с дополнительным покрытием от 50 тысяч до 1 миллиона гривен, а также страхового покрытия по КАСКО на сумму 130 000 грн. Этот полис будет интересен тем автомобилистам, кому обычного полиса ОСАГО недостаточно, или автовладельцам, которые по тем или иным причинам не страхуют полное КАСКО. Да и в принципе всем, кто привык или хочет получать качественный сервис.

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Среди основных преимуществ ОСАГО – применение сегментированного подхода в расчете страхового платежа, который учитывает:

возраст транспортного средства;

возраст владельца транспортного средства;

результаты деятельности страховщика в том или ином сегменте.

Полис "Автогражданка "Все включено" предусматривает полное покрытие расходов страхователя при наступлении ДТП с другим участником, полное возмещение расходов потерпевшего, возмещение износа транспортного средства потерпевшего, в том числе в пределах лимитов по ОСАГО, увеличенный лимит по выплатам, когда обычного ОСАГО не хватает. При выплате страхового возмещения по новой комплексной автостраховке на СТО не вычитается износ, а также франшиза – при отсутствии вины водителя застрахованного авто.

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Получить страховое возмещение по пакету "Автогражданка "Все включено" можно полностью удаленно – для заявления о страховом случае и получения выплаты не нужно приезжать в офис, по желанию страхователя, выплата осуществляется дистанционно через инновационный сервис AUDASMART. Еще одно преимущество нового продукта – владельцу пакета не нужно обращаться за выплатой в другую страховую компанию, прямое урегулирование происходит в 100% случаев.

Электронный сервис "Автогражданка "Все включено" можно оформить дистанционно – на сайте страховой компании ARX. Стоимость сервиса – от 3000 грн в год.

Лицензия ГКРРФУУ №483280

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