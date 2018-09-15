"От 10 до 100 тысяч грн": какую зарплату на самом деле получают украинские врачи

От 10 до 100 тысяч гривен. Такой доход может получить врач, считает министр здравоохранения Ульяна Супрун. Зарплата медика будет зависеть от количества подписанных деклараций.

Новую зарплату врачи получают уже два месяца. Чем больше пациентов подписали с доктором декларацию, тем больше у него должен быть доход. Есть одно условие – один педиатр может подписать декларацию с 900 детьми, семейный врач – с 1800, терапевт – с 2000 пациентов.

Получили ли врачи обещанное, узнавал сайт "Сегодня".

На что может рассчитывать врач

Сергей Сергеев один из первых семейных врачей, кто оформился как предприниматель и получает деньги напрямую от Национальной службы здоровья. Он работает в городе Светловодск Кировоградской области.

За два месяца врач набрал максимум пациентов – 1800 для семейного врача. Но на этом не остановился. Недавно нанял еще одного доктора, регистратора, который вносит новых пациентов в электронную систему, и закупает новую технику. Доход, который медик получает, позволил покрыть все долги, которые пришлось взять – на аренду частного кабинета, медоборудование и компьютерную технику.

"Уже в этом месяце я получил больше чем ожидал. И я сразу погасил все свои долги. У меня они были немаленькие. Причем у меня остались деньги на налоги, зарплаты и на дальнейшее инвестирование. В этом месяце я планирую обновить оргтехнику, поскольку сейчас это нужнее всего: мы вводим новые амбулаторные карты и все остальное, а мощности старого компьютера не хватает. В следующем месяце планирую обновлять оборудование и кабинет", – рассказывает Сергей Сергеев.

Все медкарты, выписки, справки, отчеты делаются в электронной системе. Это упрощает работу и экономит время. Так, до обеда получается принять больше 20 человек, хотя большинство из них пожилого возраста.

Получать 15-20 тысяч грн в месяц абсолютно реально, если с умом подойти к делу, считает медик.

"Врач, которую я нанял, уже начала подписывать декларации и за три недели имеет 300 человек; когда она прикрепит максимальное количество, то у нее точно будет зарплата 15000, а может, и больше", – добавляет Сергеев.

За что теперь платят врачу

370 гривен в год – это базовый тариф за пациента, который получает врач. Для каждой возрастной группы применяется свой коэффициент. Чем чаще человек болеет, тем больше за его лечение получит государство.

Например, люди 18-39 лет болеют реже, поэтому к 370 грн применяется коэффициент единица. То есть, за них врач за них получит минимальную сумму. Чаще всего болеют дети до пяти лет. Для них определен коэффициент 4. То есть доктор получит за ребенка 1480 грн в год. Далее тариф понижается. Для детей 6-17 лет коэффициент 2,2 – 814 грн. Для людей от 40 до 64 лет – 1,2. Это 444 грн. Если человек старше 64 лет, то за него государство платит врачу 740 грн по коэффициенту 2.

Фото: архив

Сколько врач может получить? Например, терапевт может набрать максимум 2000 человек. Это люди разного возраста. Где-то 40% из них будут от 18 до 40 лет, 41% – от 40 до 64, и еще 19% – старше 64 лет. Такое соотношение отображает реальное число взрослого населения по возрастным группам в стране.

Если перемножить и подытожить все цифры, получится, что терапевт может в год получать почти миллион – 941 200 грн. В месяц это 78,4 тысячи гривен. Но из этой суммы надо заплатить налоги, внести плату за аренду помещения и коммуналку, выдать зарплату медсестре и другому персоналу, если он есть. Плюс, в эту сумму входят расходы на анализы, диагностику и так далее.

Минималка вместо повышения зарплаты?

Но есть и другие примеры, противоположные успеху Сергея Сергеева.

"Даже не знаю с чего начать тратить зарплату. Хотя знаю, пойду отмечу написание заявления об увольнении. Сил больше нет!", – написала в Facebook семейный врач одного из коммунальных медучреждений Киева. К записи она прикрепила скриншот с полученной зарплатой – 1851 грн. Вместе с авансом – 3500 за месяц. До этого медик получала 5000 грн. Пока врач подписала 600 деклараций с пациентами, признается она. Однако нагрузка при этом выросла: кроме больных с декларациями надо обслуживать и тех, кто еще не хочет подписывать договор. В переходный период государство платит за таких пациентов 240 грн. Это те, кто приписан к больнице. С 2019 года Национальная служба здоровья будет платить врачам только за приписанных к ним пациентов.

Свою запись медик позже скрыла.

Почему некоторые врачи оказались в невыгодном положении? Врач, который оформился как ФЛП (ФОП – укр.), все деньги получает от НСЗУ на свой счет и распоряжается ими сам. Доктор, который работает в коммунальном медучреждении, не получает деньги себе на карту. Средства приходят на счет больницы, а администрация решает, на что их распределить: на повышение зарплат, на ремонт или на оборудование. Минздрав советует докторам идти к главврачу и обсуждать свою зарплату. Руководство некоторых больниц уже начало составлять с сотрудниками новый коллективный договор. По этому документу будет определяться, кто на какую зарплату и при каких условиях может рассчитывать.

Например, на Закарпатье в Межгорском центре первичной медико-санитарной помощи новый коллективный договор вступает в силу с сентября. По нему у врача высшей категории базовая зарплата составит 6250 грн. Если он наберет половину от возможного числа деклараций – получит премию 6350 грн. если наберет максимум – премия будет 11 850 грн., то есть, врач будет получать 12600-1800 грн. Раньше врач со всеми надбавками получал 7000 грн.

В медучреждениях, где не подписали новый коллективный договор, остались зарплаты по тарифным сеткам. Однако к ставке перестали применяться надбавки за выслугу лет, за категорию и другие. Их раньше финансировали из местного бюджета. Тарифные сетки для врачей отменят с 2019 года.

"В бюджетных медучреждениях могут применятся только тарифные сетки, которые давно не менялись и имеют небольшую ставку. Эти надбавки хотя по закону и предусмотрены, но в бюджете на них нет денег", – поясняет Зоряна Черненко, главная эксперта медицинской группы Реанимационного пакета реформ.

Инициатором защиты прав врачей могли бы стать медицинские профсоюзы, считает эксперт. Но этого не происходит.

"Местная власти удобней, чтобы главные врачи не ходил и просил у местной власти денег на ремонт, а выкручивался как мог. Вот они и выкручивается", – добавляет она.

До 2020 года в медреформа охватит и специализированную медпомощь: услуги хирургов, офтальмологов и других узконаправленных докторов. Часть их услуг будет покрывать госбюджет. За часть придется оплачивать со своего кармана или позаботиться о медстраховке. Пока неизвестно за какие услуги в больницах придется официально платить и сколько.