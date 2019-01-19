От крылатых ракет до цифрового прицела: ТОП-5 разработок "Укроборонпрома" в 2018 году

Украинских военных в будущем ждут приятные сюрпризы – армию могут усилить современным отечественным вооружением и техникой

Противокорабельный комплекс с крылатой ракетой "Нептун". Фото: СНБО

От крылатых ракет до цифрового прицела: ТОП-5 разработок "Укроборонпрома" в 2018 году //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a6/99e/5c40a699e5982.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a6/99e/5c40a699e5982.jpg 2019-01-19T05:13:00+02:00 Украина Украинских военных в будущем ждут приятные сюрпризы – армию могут усилить современным отечественным вооружением и техникой

Предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", вселили оптимизм в украинских военных своими новыми разработками в 2018 году – как вооружения, так и технических средств. Одной из главных надежд оборонпрома является крылатая ракета "Нептун", но есть и еще интересные разработки.

Крылатая ракета "Нептун"

Стратегически важная для обороноспособности Украины разработка КБ "Луч" – новейшая крылатая ракета. Во время испытаний крылатая ракета "Нептун" уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Таким образом, было доказано высокую эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом ракеты.

В перспективе ракета должна стать основой нового противокорабельного комплекса "Нептун", который должен иметь высокую мобильность и маневренность. Это позволит повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности.

Высокоточный снаряд "Квитнык"

Модернизацией 152-мм боеприпаса занимается предприятие "Прогресс", что позволило полностью заместить российские комплектующие, которых было более 40%.

"Квитнык" – высокоточный снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом. Такая точность достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком. Он может уничтожать защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное.

Реактивная система залпового огня БМ-21 УМ "Берест"

ГП "Шепетовский ремонтный завод" при глубокой модернизации 122-мм реактивной системы залпового огня использовало исключительно компоненты украинского производства.

Новая боевая машина залпового огня "Берест" может заменить БМ-21 "Град", стоящий на вооружении ВСУ. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Применение новой цифровой системы управления огня позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку. Цифровые технологии интегрируют "Берест" в систему обмена информацией на поле боя: это позволяет расчету РСЗО в режиме реального времени получать точные координаты врага, которые поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Это в разы повышает точность и эффективность ведения огня. Новая РСЗО имеет более мощный залп – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

Цифровой прицел для высокоточного вооружения

"Изюмский приборостроительный завод" разработал оптико-прицельную станцию ОПСН-І, которая оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером. Такие инструменты позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение.

Диаметр станции всего 43 см – это позволяет ее устанавливать не только на вертолеты, а и на беспилотные летательные аппараты. Кроме того, стабилизированная во всех плоскостях оптико-прицельная станция может применяться в бронетехнике и, при определенных изменениях конструкции, в морской технике.

Контрбатарейный радар "Искра"

Запорожский "Научно-производственный комплекс" Искра" разработал станцию 1Л220УК (украинская армия уже получала радиолокационные станции от "Искры" в 2017 году).

Контрбатарейный радар фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, обнаруживая беспилотники и авиацию противника.

Фото в статье: "Укроборонпром"

Как рассказывал недавно президент Петр Порошенко, за пять лет ВСУ получили около 26 тысяч единиц вооружения и техники. "Укроборонпром" помог сделать так, что украинская армия с начала российской агрессии в итоге стала одной из самых мощных в Европе.

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