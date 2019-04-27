Пасха, паска или кулич: соцсети переходят к "главному провостоянию весны"

Входят в практику новые пасхальные обряды. Один из них – ежегодное горячее обсуждение в преддверии праздника вопроса "как правильно: пасха, паска или кулич"

Фото: Pixabay

Пасха – один из самых светлых и важных праздников для всех христиан. В этом году отмечается 28 апреля. С праздником связано множество народных и прочно укоренившихся традиций. Вместе с тем, входят в практику и новые обряды. Один из них – ежегодное горячее обсуждение в преддверии праздника вопроса "как правильно: пасха, паска или кулич". И чем больше в Instagram, Facebook и Twitter будет появляться фотографий праздничной выпечки, тем чаще будут в комментариях возникать замечания насчет пасок и куличей

Священная война лингвистов с кулинарами

Нет ничего более горячего, чем спор в интернете. Спор "паска-пасха-кулич" удивительно переплетает в себе вопросы церкви, лингвистики и кулинарии. Чтобы распутать этот клубок, потянем за самую короткую ниточку и начнем наш путь с соцсети с самыми короткими сообщениями. Аудитория Twitter в этом вопросе разделяется. Некоторые видят разницу в языке и географии.

Другие же могут легко отличить паску от кулича на вкус!

Способные уловить грядущий тренд пользователи Facebook уже создают опросы.

Мы не удержались, и тоже предложили проголосовать.

Согласно наблюдениям, хотя подавляющее большинство называют пасхальную кулинарию словом "паска", "кулич" – также широко употребляемое слово. Давайте разберемся в правильности употребления каждого из этих слов.

Паска или кулич: как правильно?

Разобраться со словами нам поможет словарь, а растолковать их значение – толковый словарь. Академический толковый словарь украинского языка в 11 томах не содержит трактовки слова кулич, зато определяет два значения для слова "паска" (Ред.1975, Том 6,. стр. 86).

Первое значение слова "паска" в украинском языке – сладкий сдобный высокий белый хлеб цилиндрической формы, который по православным обычаям выпекается к Пасхе.

Это знакомая многим трактовка. Но у слова есть еще одно значение."Паска" – разговорная форма слова "Пасха". Словарь приводит такое упоминание в литературе, в частности в киноповести Александра Довженко "Зачарована Десна":

"Забув, якого року, навесні, напередодні паски, повідь случилась така, якої ніхто, ані дід наш, ні дідова баба не знали"

Как упоминалось выше, в толковом словаре украинского языка мы не находим слова "кулич". Но также мы не находим и слова "паска" в толковом словаре русского языка. Ближайшее схожее по написанию слово ПАСК – сокращение парааминосалициловой кислоты. Зато в Большом толковом словаре находим слово "кулич". Ожидаемо, оно имеет схожее с украинской "паской" значение.

Кулич, согласно Большому толковому словарю - сладкий сдобный высокий хлеб цилиндрической формы, который по православному обычаю выпекается ко дню Пасхи.

Кулич происходит от греческого kollíx и буквально означает круглый хлеб.

Означает ли это, что в русской речи слово "паска" должен вытеснить "кулич"? В классической литературе слово используется, например, у А. Чехова:

"Вот еще что выдумали! – сердито сказала жена Торчакова. – Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? (Повести и рассказы, "Казак" 1887)"

Рецепты ни при чем?

Бытует распространенное мнение, что название для пасхальной выпечки следует подбирать, исходя из ингредиентов. В этом случае, сдобную выпечку предлагают называть "куличем", а творожную "пасхой". Такое мнение также имеет право на жизнь. Но четких правил приготовления этого блюда нет, как и правил по его наименованию. К примеру, в Болгарии на Пасху готовят праздничный пирог Козунак, а в Голландии – "Паасброд" (дословно – "пасхальный хлеб").

Разнообразие рецептов, индивидуальный подход к ингредиентам и сохранение опыта поколений позволяют создавать индивидуальные и неповторимые блюда. Сегодня есть, к примеру, диетические рецепты кулича или паски без муки и даже сахара!

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, где дешевле отдыхать в пасхальные выходные. Подробности – в нашем видеосюжете.

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