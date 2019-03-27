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Пенсионер-миллионер: как осуществить мечту, рассказали в "Пошторг"

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Сегодня, 09:30

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал стать богаче? Даже люди со стабильным и неплохим заработком стремятся получать все больше денег. А что делать тем, кто давно уже не работает?

Пенсионер-миллионер: как осуществить мечту, рассказали в "Пошторг" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a07/595/5c9a075950751.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a07/595/5c9a075950751.jpg Украина Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал стать богаче? Даже люди со стабильным и неплохим заработком стремятся получать все больше денег. А что делать тем, кто давно уже не работает?

Где взять деньги, чтобы наконец осуществить все свои мечты? Сегодня представители компании "Пошторг" расскажут, как простой пенсионер может стать миллионером всего за месяц.

Ежедневно украинцы покупают огромное количество товаров. Одни предпочитают делать это через интернет, другие – в обычных магазинах, а кто-то просто на рынках. Но что делать людям пенсионного возраста, которые совсем не разбираются в современных технологиях или живут в отдаленных населенных пунктах, где вовсе может не быть магазина?

Именно поэтому пенсионерам все чаще стали приходить каталоги от различных компаний, а вместе с ними и предложения стать участником розыгрыша денежного приза. Что же это за призы?

Об этом мы спросили у представителей компании Пошторг. "Мы стараемся дарить пожилым людям радость и надежду на лучшее, поэтому регулярно разыгрываем деньги среди постоянных клиентов. Условия довольно просты: вы покупаете необходимые товары и автоматически становитесь участником. Вручая такие призы, мы благодарим наших клиентов за доверие и выбор именно нашей продукции, а также привлекаем все большее количество новых покупателей".

Что можно купить в каталоге?

Через каталог можно приобрести различную уходовую косметику, бытовую химию, косматевтику, а также мелочи для дома.

Почему через каталоги чаще всего покупают именно пенсионеры?

Причина довольна простая: все товары, представленные в каталогах, доставляются почтой или курьером в любую точку страны.

Как же правильно выбрать компанию, у которой можно купить действительно качественный товар и даже разбогатеть? В "Пошторг" советуют:

  • Убедитесь в том, что компания реально существует: проверьте, работает ли горячая линия по указанному номеру;

  • Внимательно изучите правила проведения розыгрыша, получения приза и определения победителя. Следите за тем, чтобы правила имели все необходимые подписи и штампы.

Желаем вам только побед, и помните, что счастье можно обрести в любом возрасте!

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Тег товары почтой , товары по каталогу, пошторг

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