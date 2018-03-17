Переход на латиницу: польза и вред для Украины

Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле, у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и как положено — политика. Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.

"Сегодня" вспомнила о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнала, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку.

Абецадло: на польских корнях

Для записи украинского языка латиницу начали использовать еще четыреста лет назад — в середине XX века польский историк Алодия Кавецкая-Гричова разыскала в одной из библиотек драму "Tragedia ruska", датированную 1618—1619 годами. Однако серьезно о переводе языка на новый алфавит заговорили только в первой половине XIX века, когда украинский этнограф Иосиф Лозинский опубликовал свою статью "О внедрении польского алфавита в русской (украинской) письменности". Ее текст стал первым этапом "Азбучной войны" — двести лет назад так назывались споры интеллигенции Правобережной Украины о латинизации нашего языка. Статьей Лозинский не ограничился и, на базе польской азбуки, создал свою, которую назвал "абецадло". Лозинский считал, что церковнославянская кириллица не подходила для развивающегося литературного украинского языка. В доказательство того, что его азбуку можно применять на практике, он опубликовал на "абецадло" сборник западноукраинских свадебных песен "Ruskoje wesile". Однако, несмотря на поддержку, например, известного львовского журналиста и поэта Ивана Головацкого, у большинства культурных деятелей тех лет инициатива Лозинского поддержки не нашла. Против нее выступил один из основателей известного литературного кружка "Руська трійця" Маркиан Шашкевич.

"Каждый народ будет читать украинское письмо на латинице, по правилам своего правописания. И будет создавать из украинских слов непонятную белиберду, страшную для уха украинца. Отсюда появится не совсем правильное впечатление об украинском языке", — писал он об инициативе Лозинского.

По словам украинского языковеда Михаила Худаша, были также политические мотивы, по которым пришлось отказаться от "абецадла": "Увлекшись чисто предметной стороной вопроса, Лозинский не учел, что в условиях искусственной разъединенности украинского народа латинизация украинского языка была, по сути, направлена на отрыв Западной Украины от Большой Украины, а потому была политически вредной".

Иосиф Лозинский: предложил уйти от кириллицы и развязал "Азбучную войну" среди интеллигенции

Латинисты: на 20 гривнях есть алфавит с элементом латиницы

"Если внимательно посмотреть на 20-гривневую купюру, то там изображен Иван Франко. И если присмотреться — там есть отрывок из его произведения, который написан "драгомановкой". Это один из вариантов кириллического правописания, который очень похож на сербскую кириллицу. Но даже в ней мы можем увидеть откровенно латинские буквы, — рассказывает издатель современной художественной книги на авторской украинской латинице "ТЕЖBESKET" Дмитрий Савченко. — Если говорить о наших экспериментах с латиницей, они направлены на то, чтобы хоть как-то расшевелить дискуссионное поле и создать какие-то новые алгоритмы. Собственно, мы направили свое видение на футуризм, на будущее".

По его словам, украинцы должны быть симметричными ко всем вызовам времени и перевод, хотя бы частичный, украинского языка на латинское правописание является одним из таких вызовов.

Иречек: второй этап "войны"

Вторая вспышка "Азбучной войны" состоялась через 25 лет после того, как Лозинский придумал абецадло. В 1859 году чешский славист Иосиф Иречек опубликовал проект перехода украинского языка на латиницу, который поддержало министерство культуры Австрийской империи. Свой алфавит он разработал на основе чешского правописания, добавив к нему несколько польских букв. При этом его задача перекликалась с целью Лозинского — Иречек также хотел отделить развивавшийся тогда украинский язык от архаичных церковнослявянских корней.

"Здоровое развитие украинской литературы найдет в латинском письме очень сильную опору. Пока русины пишут и печатают кириллицей у них будет наблюдаться склонность к церковнослявянщине и, следовательно, к российщине. Само существование украинской литературы будет всего лишь вопросом", — писал Иречек.

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Идея чешского филолога пришлась по вкусу графу Агенору Голуховскому, который в то время представлял интересы Австрийской империи в Галичине. Именно по его просьбе глава австрийского минкульта Леопольд Тун собрал комиссию, которая должна была внедрять проект Иречека.

Однако украинцы, жившие на Галичине, инициативу не оценили и увидели в деятельности чеха попытки колонизировать их земли. В частности, новый алфавит раскритиковал украинский писатель-москвофил Богдан Дидыцкий, который учил Иречека украинскому языку. Иосифу Лозинскому проект Иречека пришелся по душе, хотя он и проголосовал против него, аргументируя это тем, что подобная реформа может стать вредной для украинцев как в политическом, так и в культурном плане. Выступил против инициативы Иречека и его собственный тесть, словацкий поэт Павел Шафарик. В результате, комиссия Туна проголосовала против новой азбуки и австрийский минкульт решил ограничиться легкой реформой кириллицы, убрав из нее, например, твердый знак — "еръ".

Иосиф Иречек: хотел развивать украинский язык, оторвав его от церковнославянского наследия

Франко: противник мягкого знака и защитник шипящих

Великий украинский писатель Иван Франко пристально следил за "Азбучными войнами" и предложениями перевести украинский язык на латиницу. Его можно даже отнести к сторонникам такого решения. Он отмечал, что это позволит сблизиться украинцам к другим европейским народам. При этом он называл мягкий и твердый (еръ) знаки лишними в украинском языке. Впрочем, в одной из своих статей он писал о моментах, которые его смущали: "Одно из преимуществ кириллицы над латинской азбукой — в ней для обозначения звуков cz, sz, szcz есть одиночные знаки ч, ш, щ".

Гаевица: подарок хорватского поэта

Третьим вариантом латинской азбуки для украинского языка принято считать гаевицу — латинский алфавит, в основе которого тоже лежит чешское правописание. Его разработал в 1830 году хорватский поэт Людевит Гай, который был одним из создателей литературного хорватского языка. Так, этот вариант латиницы использовал украинский писатель-романтик Юрий Федькович. В частности, на упрощенной гаевице он записал свое стихотворение "Мысль о Магентах" (см. фото). Впрочем, особой поддержки в Украине этот вариант латиницы не нашел. Причиной тому стало наличие в гаевице нескольких нестандартных букв, для которых в украинском языке нет соответствующих звуков. Тем не менее, гаевица в той или иной форме, используется сегодня во всех сербско-хорватских языках, а в словенском языке вытеснила несколько других алфавитов.

Сегодня: Кабмин и манифест

Новые варианты перехода украинского языка на латиницу появляются и сейчас. Например, 18 октября 1995-го правительство утвердило государственные принципы транслитерации. В 2000 году академическая Транслитерационная комиссия предложила их включить в украинское правописание, как графическое представление государственного языка Украины в международном общении.

В 2010 году Кабмин окончательно утвердил правила транслитерации украинского языка, которые сегодня используются, в частности, при выдаче заграничных и биометрических паспортов. Главным отличием этого варианта стало использование английского правописания.

Впрочем, существуют и неправительственные инициативы. Так, в апреле прошлого активисты портала "На часі" опубликовали "Манифест украинской латиницы", где был представлен новый вариант перевода украинского языка на латинский алфавит.

В пояснении к манифесту отмечается, что унифицированный алфавит поможет в будущем легче освоить английский язык. "Это сделает украинский язык привлекательным для изучения иностранцами. Кроме того, он станет более понятным для наших соседей — словаков, чехов, поляков, хорватов и жителей других стран Восточной Европы", — отмечают авторы манифеста. Наконец, с 2012 года в интернете существует филологическое сообщество "Nova Latynka", которое популяризирует идею перехода на латиницу, в основе которой соединение гаевицы и азбуки Иречека.

Филолог: латиница не передаст звучание украинского языка

"Аргументом в пользу латиницы можно считать приближение к остальному миру, — говорит филолог-славист Олег Берташ. — Адепты латиницы забывают, что главное назначение правописания — адекватная передача на письме фонетики. Здесь латиница проигрывает кирилице. Кириллица создавалась позже латинского алфавита, и, с точки зрения графики, практически идеальна — каждому звуку соответствует своя буква. В школе детям говорят "как слышится, так и пишется", и это очень помогает изучению языка, а в европейских языках, где нет четких правил и написание часто приходится зазубривать".

Филолог уверен, что из 25 букв латиницы создать систему, которая адекватно передаст украинскую фонетику невозможно.

"Когда европейские языки придумывали новые буквы для обозначения мягкости-твердости, кириллица просто ввела буквы Я, Ю, Є, І-Ї, отображающие эти нюансы. Например, произношение слов "кіт" и "кит", "дім" и "дим". Передать эту мягкость латинскими буквами не получится", — подытожил Берташ.

Международный опыт: планы Казахстана и пример Сербии

В прошлом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка на латиницу. Процесс этот должен закончиться в 2025 году, а впервые идея прозвучала в 2012-м. А вот в Молдавии к этому решению пришли почти на 30 лет ранее — 31 августа 1989 года по требованию участников демонстрации, организованной Народным фронтом Молдавии, правительство страны отменило на своей территории кириллический алфавит и ввело румынское правописание на латинице. Вместе с тем, на территории непризнанного Приднестровья кириллица используется до сих пор.

Непростая ситуация сложилась и в Сербии, где люди используют сразу два алфавита — вуковицу, в основе которой кириллица, и гаевицу. Стоит отметить, что с 2006 года вуковица является в Сербии единственным официальной алфавитом, который используют органы власти. Хотя в быту часто используют также и латиница. По последним данным, на латинице пишут 65% жителей страны в возрасте от 20 до 29 лет. При этом на кириллице — только 18%. Среди тех, кому за сорок, латиницу предпочитают 57,8%, а кириллицу — 32,6%.

И для сравнения

Гимн на украинском языке

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.

Госстандарт

Shche ne vmerla Ukrainy, ni slava, ni volia.

Shche nam, brattia ukraintsi, usmikhnetsia dolia.

Zghynut nashi vorizhenky, yak rosa na sontsi,

Zapanuiem i my, brattia, u svoii storontsi.

Иречек

Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni voľa.

Šče nam, bratja ukrajinci, usmichnetsě doľa.

Zhynut naši vorüžeńky, jak rosa na sonci,

Zapanujem i my, bratja, u svojij storonci.

Гаевица

Šče ne vmerla Ukrajiny ni slava, ni volja.

Šče nam, brattja ukrajinci, usmixnetjsja dolja.

Zhynutj naši voriženjky, jak rosa na sonci,

Zapanujem i my, brattja, u svojij storonci.

Абецадло

Szcze ne wmerła Ukrainy ni sława, ni wola.

Szcze nam, brattia ukrainci, usmichneťsia dola.

Zhynuť naszi woriżeńky, jak rosa na sonci,

Zapanujem i my, brattia, u swoij storonci.