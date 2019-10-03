Переход ВСУ на профессиональную основу: зачем украинской армии НАТОвские звания

Украинцы получат дополнительную мотивацию для военной службы по контракту

Военные из Украины и стран НАТО на учениях Rapid Trident / Фото: yavir.net

Парламентский комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект № 0906 относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, предусматривающий введение сержантского и старшинского звания по стандартам НАТО.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы) позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, сообщает Армия Информ.

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Это обеспечит их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code", согласно STNAG 2116, повысит роль сержантского и старшинского состава войска в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению.

Кроме того, это создаст и дополнительные мотивационные факторы по прохождении гражданами Украины военной службы по контракту и способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу западноевропейских армий.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами.

Больше читайте в статье: "Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине" .

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