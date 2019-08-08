Переможець на округу 210 звернувся до Зеленського – просить пришвидшити оголошення результату виборів

"Ми підготували письмове звернення до президента Зеленського з проханням проконтролювати законність того, оголошення результатів виборів по округу 210", – заявив Сергій Коровченко на своїй прес-конференції в ІА "Українські новини" учора, 7 серпня.

"Відсутність рішення ЦВК ставить під загрозу терміни відкриття сесії Верховної Ради ІХ скликання, що в свою чергу впливає на функціонування української державності, а також негативно впливає на позиції України в міжнародному співтоваристві", – йдеться у тексті звернення.

Реклама

"Намагання членів ЦВК затягнути оголошення результатів виборів по округу 210 є безпідставними", – говориться у документі.

Як відомо, 8 серпня о 14:00 Верховний Суд розглядає позовну заяву Сергія Коровченка до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною бездіяльності ЦВК з приводу невстановлення результатів виборів та щодо зобов’язання встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210.

Сергій Коровченко попросив Володимира Зеленського "взяти під контроль ситуацію стосовно оголошення результатів виборів на одномандатному виборчому окрузі № 210. Забезпечити прозорість і чесність роботи ЦВК щодо оголошення результатів виборів на одномандатному виборчому окрузі 210. Гарантувати виборцям одномандатного виборчого округу № 210 захист їх волевиявлення, яке вони зробили 21 липня 2019 року та яке було підтверджено уточненим протоколом після перерахунку голосів 06 серпня 2019 року. Здійснити контроль над тим, щоб ЦВК оголосила результати виборів по округу 210 для того, щоб Верховна Рада ІХ скликання змогла розпочати свою роботу".

Нагадаємо, 21 липня 2019 року в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради України. Кандидат Сергій Коровченко отримав лідерство на округу 210, набравши понад 21,2% голосів. Його опонент, Борис Приходько (заступник голови НБУ, в 2012-2014 р.) через суд досягнув перерахунку голосів по 33 дільницях. 6 серпня ретельний перерахунок закінчився, повторно засвідчивши перемогу Сергія Коровченка. Протокол з поміткою "Уточнений" було прийнято ЦВК у той же день, після чого ЦВК оголосила перерву. Станом на 13:00 8 серпня оголошення результатів виборів по округу 210 не відбулося.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама