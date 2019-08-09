Пересмотр судебных решений: убийца Оксаны Макар требует изменить приговоров, а "доктор Пи" — оправдания

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Два знаменитых на всю страну "дела" могут вновь оказаться на слуху. Пересмотреть свой приговор просят двое убийц Оксаны Макар, а признать свой обвинительный акт некорректным — "доктор Пи" Андрей Слюсарчук.

"Под пытками"

Убийство жительницы Николаева Оксаны Макар, которое произошло в 2012 году, получило шансы на пересмотр. Вчера в Центральном райсуде Николаева начали рассматривать ходатайство одного из троих осужденных по этому делу — Евгения Краснощека. Об этом "Сегодня" рассказал пресс-секретарь суда Владимир Диденко.

Напомним, в 2012 году Краснощек был признан судом виновным в групповом изнасиловании и сожжении живьем 18-летней Оксаны Макар и приговорен к пожизненному сроку. Отсидев семь лет, Краснощек сейчас заявил, что в 2012-м показания из него выбили силой и ему якобы ничего не оставалось как оговорить себя. Свою позицию он расценивает как вновь открывшиеся обстоятельства. В прокуратуре Николаевской области, представляющей в этом деле гособвинение, будут настаивать, что приговор Краснощеку нельзя менять.

"Обстоятельства, на которые указывает Краснощек, мол, признания из него были выбиты — они не нашли своего подтверждения. Поэтому позиция прокуратуры такова: приговор этому осужденному справедлив", — рассказала нам спикер облпрокуратуры Валерия Власова.

6 августа 2019 года суд отказал в пересмотре приговора.

Как выяснила "Сегодня", подать ходатайство о пересмотре дела намерен еще один осужденный по этому делу — Артем Погосян. Об этом "Сегодня" рассказала николаевская правозащитница Елена Кабашная, которая общается с мамой Артема.

"Лариса до сих пор выплачивает кредиты, которые она брала для защиты Артема. Вместе ищем бесплатного адвоката, надеюсь, что получится", — сказала нам Кабашная.

Обвинительный акт с нарушениями

Добивается своего оправдания и скандально известный Андрей Слюсарчук. Прокуроры инкриминировали ему сразу несколько преступлений: незаконную врачебную деятельность, мошенничество и подделку документов. Его задержали в ноябре 2011 года, а в 2014 году суд приговорил его к 8 годам тюрьмы, но уже спустя два года Слюсарчук вышел на свободу.

Как сейчас уточнил нам его адвокат Николай Шупеня, обвинения со Слюсарчука не сняты, но суд вернул обвинительный акт Генпрокуратуре, потому как тот якобы насчитывает целый ряд нарушений.

"Шевченковский райсуд Львова вернул обвинительный акт ГПУ, — рассказал нам Шупеня. — Обвинительный акт признан судом таким, который не отвечает требованиям. Будем добиваться закрытия дела".

По словам Шупени, Слюсарчук был незаконно помещен за решетку, это тоже будет обжаловано. По данным "Сегодня", в ГПУ намерены подать апелляцию на решение райсуда. Сам же Слюсарчук сейчас живет за границей, работает консультантом в одной из фармацевтических компаний.

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