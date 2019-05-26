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Пересопницкому Евангелие исполняется 458 лет

26 мая, 09:16

Создавать религиозную книгу начали еще в 16 веке в городе Пересопница на Ровенщине


Ее не выставляют на всеобщее обозрение и касаться этой книги можно только в перчатках. В этом году Пересопницкому Евангелие – первой Библии на украинском языке – исполняется 458 лет. Тайны пергамента, на котором она написана,  до сих пор не раскрыл ни один историк мира. Как ее удалось сохранять 5 веков почти невредимой? "Сегодня" пустили в хранилище, откуда рукопись достают лишь раз в несколько лет.

Евангелие хранится в сундуке, который был сделан еще в 1948 году, и до сих пор оно так и хранится.

Неприметный внешне деревянный сундук – внутри хранит настоящую украинскую реликвию.

"Это хронологически первое Евангелие, которое дошло до нас и перевод на украинский язык, простым языком и в этом его ценность", – говорит Ольга Степченко, и.о. директора Института рукописи. 

Создавать религиозную книгу начали еще в 16 веке в городе Пересопница на Ровенщине. Теперь там культурно-археологический центр "Пересопница". Там "Сегодня" рассказывают – за пять лет, которые писалась книга, над ней работал не один автор. И за полтысячелетия попутешествовала по миру.

"Она попала сначала попала в Клевань в 1630 году, есть упоминания, что оттуда в Житомир, Новоград-Волынский, а через 100 лет ее гетман Иван Мазепа дарит собору в Переяславе, когда его строил", – рассказывает Иван Солодуха, директор культурно-археологического центра "Пересопница".

В музее говорят, пережила книга и революции, и пожары, и войны, однако хорошо сохранилась до наших дней. Вероятно, была написана особыми чернилами, но их секрета до сих пор никто не разгадал.

"Уникальный рукопись, действительно уникальная, потому что написана на пергаменте. Вес 9,300, 482 листа. Эти все миниатюры написаны и украшены золотом в оригинале", – говорит эксперт. 

После Уфы, куда Евангелие привезли в годы войны, книга снова вернулась в Украину. И хранится в Национальной библиотеке имени Вернадского. Чтобы рисунки не испортились – между страницами вкладывают специальные вложения из натуральных материалов.

Реставрации Пересопницкого Евангелие за 470 лет не происходило ни разу. Чинили только обложку и то частично. Теперь, чтобы работать с книгой, выдают специальные перчатки. Это делается для того, чтобы не повредить страницы. 

Выносят из библиотеки книгу только раз в 5 лет – потому что именно на этом Евангелии приносят присягу новые президенты во время инаугурации. Далее книгу снова возвращают для хранения в особых условиях.

"Это и режим влажности, и температурный режим. Должны быть окна затемнены, и шкафы, в которых они хранятся. Вот температурный режим – это + 18 + 20 градусов, а режим влажности – 50", – говорит Ольга Степченко, и.о. директора Института рукописи.

И имеет книга не только историческую ценность, но и денежную. Официально ее стоимость оценивается в один миллион долларов, неофициально – в десятки миллионов. За пять веков, книга обросла легендами – среди которых и испорченные во время присяги страницы книги, и истлевшие от времени листы. Однако, говорят в Институте рукописи – это не более чем выдумка.

Ранее мы писали, что  икону Павла Скоропадского показали широкой публике в столице. Последний гетман Украины сто лет назад забрал ее с собой в эмиграцию. Она побывала в Германии и Швейцарии и в конце была продана в буквально смысле с молотка. Украинские историки только начинают ее изучать. Но уже уверены - икона мироточила.


Также в Украину вернули историческую реликвию, принадлежавшую князю Киевской Руси Святославу Игоревичу (Храброму). Печать, датированная Х веком, была личной вещью князя Святослава. По словам историков, на печати изображен двозуб, который является прототипом украинского тризуба. Печать была сделана из свинца, и отныне будет храниться в Киеве, ее будут обследовать ученые.

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Тег видео, книга, евангелие, пересопницкое евангелие, реликвия

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