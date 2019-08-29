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"Первая логистическая компания" – досье компании

29 августа, 16:00

Официально

Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере железнодорожных грузовых перевозок

"Первая логистическая компания" предоставляет полный спектр услуг в сфере железнодорожных грузовых перевозок и входит в ТОП-3 перевозчиков зерновых в Украине.

Основана 11 августа 2011 года украинским предпринимателем Максимом Шкилем и входит в состав холдинга MS Capital, который в 2018 году заплатил больше 150 млн гривен налогов.

В течение 2018-2019 года в "Первой логистической компании" была осуществлена инвестиционная программа в собственный подвижной состав, которая в целом составила 35 млн долл. США. Как результат – парк собственного подвижного состава компании достиг количества в 500 вагонов. Общий парк вагонов, находящихся в оперировании ПЛК, превышает 1000 единиц.

Представительства "Первая логистическая компания" работают в десяти областях Украины, на каждой узловой стратегической станции есть представители ПЛК, которые предоставляют своим клиентам круглосуточный сервис.

В компании создан собственный диспетчерский центр с круглосуточным отслеживанием дислокации подвижного состава, заключен договор с "Укрзализныцей" о военизированной охране.

Компания ежегодно проходит международный аудит финансовой отчетности и работает с крупнейшими мировыми и украинскими трейдерами. Общий объем перевозок ПЛК составил более 30 млн тонн грузов.

"Первая логистическая компания" входит в состав таких организаций как Американская торговая палата, Gafta, Ассоциация международных экспедиторов Украины. Основатель компании Максим Шкиль возглавляет Комитет по вопросам развития предпринимательской деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Сотрудники ПЛК принимают участие в корпоративной донорской программе, компания материально поддерживает детские дома и центры реабилитации.

Услуги ПЛК

  • Перевозка зерновых и масличных культур

  • Оперирование собственным подвижным составом клиента

  • Отправки на экспорт

  • Перевозки насыпных грузов

  • Перевозки наливных грузов

  • Комплектация, оформление и сопровождение тарных и тарно-штучных грузов

  • Организация переадресации вагонов

  • Экспедиторские услуги и транзит

Кроме основных, "Первая логистическая компания" предоставляет полный спектр услуг, включающий оформление сопроводительной документации, прокладку оптимальных маршрутов, сертификацию, таможенное оформление, страхование, охрану и постоянное отслеживание дислокации подвижного состава.

Подробнее о работе "Первой логистической компании" можно узнать на сайте https://1lk.com.ua

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Шкиль железнодорожные грузоперевозки Первая логистическая компания

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