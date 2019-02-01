Градус избирательной кампании резко повышается: боевики в балаклавах пытались сорвать встречу Александра Вилкула с жителями Мангуша

Около 50 радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах захватили здание ДК в поселке Мангуш Донецкой области

opposition.com.ua.

Градус избирательной кампании резко повышается: боевики в балаклавах пытались сорвать встречу Александра Вилкула с жителями Мангуша //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/460/2b8/5c54602b8c556.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/460/2b8/5c54602b8c556.jpg 2019-02-01T17:07:00+02:00 Украина Около 50 радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах захватили здание ДК в поселке Мангуш Донецкой области

В пятницу, 1 февраля, около 50 радикально настроенных людей в камуфляже и балаклавах захватили здание ДК в поселке Мангуш Донецкой области до того, как началась встреча кандидата в президенты от "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Александра Вилкула с жителями поселка. Это первое нападение на кандидата в президенты во время нынешней избирательной кампании в Украине, отметили в партии.

Неизвестные ворвались в фойе здания и стали выталкивать людей на улицу. Затем они заблокировали все входы в помещение, после чего уничтожили всю агитационную продукцию. В партии отмечают, что присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали.

Александр Вилкул вместе со сторонниками защитил людей от нападавших и провёл встречу с местными жителями на улице.

"Радикалы захватили здание, и аргумент у них был один: нас больше, и мы вас не пустим. Их там действительно было много, но существенно меньше, чем жителей Мангуша, которые пришли на встречу… Я очень благодарен всем людям, которые пришли ко мне на встречу. Никто не разошелся, несмотря на такую минусовую погоду, и мы провели ее на улице, а я ответил на все вопросы. Я благодарен такой огромной поддержке людей, которую здесь почувствовал. И на самом деле, победа будет за нами", – так прокомментировал произошедшее Александр Вилкул.

"Для меня эти радикалы – никакие не патриоты, пусть они даже 100 вышиванок оденут себе на голову, потому что они раскалывают нашу страну. А я за то, чтобы её объединить. И все люди за то, чтобы объединить нашу страну, а не раскалывать", – отметил кандидат в президенты.

Осознав, что план по срыву мероприятия провалился, радикалы вышли из помещения захваченного ДК, предприняв еще несколько попыток помешать проведению встречи. Однако, будучи в явном меньшинстве, на этот раз они ограничились выкрикиванием лозунгов.

Александр Вилкул отметил, что оппонентам не удастся заставить его свернуть с избранного пути. "Их цель – разруха и война. Моя задача – вернуть мир, восстановить экономику и обеспечить благополучие всем украинцам", – подчеркнул оппозиционер.

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