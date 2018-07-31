Первые роботизированные аптеки переживают нашествие "белочки"

В первых роботизированных аптеках Украины под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Благодия" проходит грандиозная всеукраинская акция "У нас белочка!"

Это уникальное предложение для покупателей действует с 1 августа по 30 сентября 2018 года. Акционная "белочка" принесла существенные "скидочные орешки"! Вы сможете секономить до 25% на более чем ста разнообразных товарах – от лекарственных средств до косметики и гигиенических средств.

Информацию о перечне аптек-участниц программы "У нас белочка", об ассортименте товаров, участвующих в акции, о цене на товары до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации можно узнать у провизоров аптек и на сайтах: www. anc.net.ua и www.apt.co.ua.

На правах рекламы.

"Выгрызи себе скидку!"