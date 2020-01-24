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Первый в Восточной Европе: Infomir купил линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210

24 января, 12:36

PR

3D-печать помогает запустить продукт быстрее — опыт украинской компании Infomir

Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210.

Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210.

Создавать новый продукт — всегда долго и дорого. Чтобы начать литье пластиковых изделий, нужны месяцы и десятки тысяч долларов. С 3D-печатью первая партия изделий готова уже за несколько часов. Поэтому украинская компания Infomir приобрела промышленную линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210. Производитель запустит печать корпусов "умных" устройств, также принтер поможет стартапам и среднему бизнесу.

3D-печать или литье под давлением?

При трехмерной печати объект создают слой за слоем. Для этого HP Jet Fusion использует порошковый полимер и связующее вещество: источник тепла спекает слой до того, как печатающая головка нанесет следующий. В решении НР нагревательный элемент охватывает рабочую зону целиком — это позволяет печатать несколько деталей одновременно.

Для литья под давлением используют пресс-формы — своеобразный "негатив" объекта, куда заливают пластик. Обычно их выпускают из стали, алюминия или сплавов, способных выдержать температуру расплавленного полимера (до 270º С).

3D-печать ускоряет создание продукта и помогает быстрее выйти на рынок: трехмерная модель превращается в готовое изделие всего за несколько часов.

Печать справится там, где деталь трудно или невозможно отлить из-за сложной геометрии или состава.

Печать справится там, где деталь трудно или невозможно отлить из-за сложной геометрии или состава.

Индустриальные установки по литью пластика стоят миллионы долларов, но даже при работе с подрядчиком компании платят за услугу, пресс-форму, материалы и создание прототипа. Любые доработки форм также отнимают время и стоят денег. Это окупается только при массовом производстве.

Infomir больше 20 лет отливает корпуса и детали для IPTV/OTT-приставок MAG, электросчетчиков Matrix AMM и LED-светильников Jooby. В 2018 году компания напечатала прототип портативного усилителя звука Whooshi — для этого не пришлось создавать пресс-форму.

Уже при запуске массового производства Bluetooth-усилителя Whooshi Infomir перешел на литье под давлением.

Уже при запуске массового производства Bluetooth-усилителя Whooshi Infomir перешел на литье под давлением.

Когда небольшая партия деталей нужна быстро и недорого, лучшим выбором остается 3D-печать. С ней производители гибко и оперативно улучшают дизайн продукта, создают прототипы и готовые к использованию изделия. Поэтому в октябре отечественная компания приобрела единственную в Восточной Европе линию HP Jet Fusion 5210.

Как Infomir использует линию HP Jet Fusion 5210?

HP Jet Fusion 5210 подходит для мелкосерийного производства изделий из термопластов. Как и при литье, детали готовы к использованию без финишной обработки. Печать позволяет создавать уникальные изделия, не изготавливая новые пресс-формы.

Infomir будет печатать корпусы датчиков движения и "умные" накладки на приборы учета воды — это часть проекта Jooby Smart City, куда входит умное освещение, приборы учета и датчики движения для "умных" городов. Накладки считывают расход воды и передают данные централизованной системе учета. С ними коммунальщикам и другим поставщикам услуг не приходится снимать показания счетчиков вручную.

"Умная" накладка на водомер производства Infomir.

В Украине популярны сотни моделей водомеров, и каждой требуется накладка уникальной формы. Литье не окупается, поскольку обычно клиенты заказывают не больше 200 накладок. Ранее похожие задачи никто не решал, но благодаря 3D-печати Infomir сможет сделать это в срок и по приемлемой цене.

Датчик движения Jooby.

Датчик движения Jooby.

Датчики движения устанавливают на "умных" LED-фонарях. Если сенсоры замечают движение, устройства делятся информацией с соседними девайсами. В итоге светильники горят ярче, когда рядом появляется человек или машина.

Линия HP рассчитана на круглосуточную работу, поэтому Infomir сможет выполнять заказы других компаний. Узнать подробнее о технологии 3D-печати и рассчитать стоимость заказа можно на официальной странице проекта.

Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City.

Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City.

"Infomir поможет стартаперам, которые обычно ограничены в финансах и времени. Проекту недостаточно получить первую партию инвестиций: нужно доказать, что стартап достоин второй. Для этого за короткий срок требуется произвести некоторое количество устройств (например, 100) — часто такая задача невыполнима в рамках ограниченного времени и бюджета. Однако 3D-печать решает ее легко, быстро и недорого", – говорит Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City.

Преимущества HP Jet Fusion 5210

Серия HP Jet Fusion 5200 открыла новые возможности для создания прототипов и производства полимерных деталей: их качество не уступает литью под давлением. Модификация 5210 еще экономнее при масштабном производстве — у нее объемнее резервуар для порошка и быстрее калибровка сканера. Оставшийся после печати порошок используют повторно, это также снижает расходы на печать.

HP Jet Fusion 5210 печатает детали любого назначения.

HP Jet Fusion 5210 печатает детали любого назначения.

HP Jet Fusion 5210 печатает изделия:

  • быстро (технология в 10 раз быстрее существующих предложений на рынке);
  • в разных количествах (от одной до десятков тысяч деталей);
  • с лучшей изотропией (все изделия одинаковы независимо от тиража);
  • готовыми к эксплуатации без дальнейшей обработки.

На HP Jet Fusion 5210 можно печатать изделия сложной формы.

На HP Jet Fusion 5210 можно печатать изделия сложной формы.

Линия печатает с разрешением 1200х1200 DPI. Как и в случае с лазерными и струйными принтерами для бумаги, это показатель качества печати. Горизонтальное разрешение — максимальная точность движений печатной головки по осям XY. Чем выше значение, тем тоньше детализация. Вертикальное разрешение — минимальная толщина полимерного слоя, наносимого за один проход. Чем тоньше слой, тем глаже поверхность изделия. Рабочая область печати — 38 × 28,4 × 38 см.

Печатающая головка Jet Fusion 5210 наносит слои толщиной в 0,08 мм — это диаметр человеческого волоса.

Гибкий или точный подход к производству: что лучше?

Существует два подхода к производству software и hardware. Гибкий — постоянно совершенствовать продукт, точный — много планировать и затем выпустить идеальное изделие. Первый подход дороже, но избавляет от спешки в принятии решений. Второй экономит деньги и время, но используется только в сферах, где нельзя ошибаться, например, в строительстве ракет. Но чтобы улучшать продукт быстро, рациональнее выбрать гибкий подход.

"Аддитивное производство — удачное решение, чтобы напечатать партию прототипов и последовательно изучить продукт. Когда исправлены недочеты формы, можно запускать серийное производство", – говорит Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City.

Уникальная линия 3D-печати поможет Infomir выпускать корпусы датчиков движения и накладки на приборы учета. Компания готова помочь отечественным производителям экономить месяцы и десятки тысяч долларов. 3D-печать больше не придется заказывать за границей — теперь и в нашей стране есть лучшее оборудование для создания прототипов, тестирования дизайна продукта и запуска мелкосерийного производства.

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