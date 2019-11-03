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Пикап-тренинги: чему учат мужчин на курсах

3 ноября, 00:03

Полученные начинающим обольстителем навыки понадобятся и для успешной карьеры

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Они коллекционируют телефоны девушек, присылают непристойные фото в соцсетях и стремятся к отношениям без обязательств. Таких называют пикаперами или соблазнителями.

Фитнес-тренер Настя – популярный блогер. В соцсетях выкладывает и откровенные фото. Говорит, мужчины на такое слетаются как мухи на мед. Каждый день получает непристойные смс.

"Мужчины не умеют знакомиться. То есть многие присылают фото своих интимных органов и считают, что этим могут заворожить", – говорит Анастасия Святокум, фитнес-блогер.

Таких Настя называет пикаперами. Мол, хотят только затянуть женщину в постель.

Однако обнаженные фото и пошлые смс – это не то, чему учат на курсах пикапа – возражает Дмитрий. Он седьмой год раскрывает мужчинам секреты обольщения.

"Девушка инстинктивно хочет мужчину в альфа-состоянии", – убежден он.

А это – правильное произношение, стиль разговора, удачная одежда – говорит тренер по пикапу. Учеников хватает, несмотря на дороговизну обучения. Что только доказывает – украинские мужчины не умеют знакомиться с женщинами.

Она должна видеть его, а он – быть настойчивым. Это азы пикапа. Настойчивость и готовность услышать отказ. Полученные начинающим обольстителем навыки понадобятся и для успешной карьеры.

"Пикап может помочь человеку преодолеть свой страх, смущение", – говорит Герман Делль, директор киевского центра НЛП.

Хочешь нравиться – будь искренним, раскрывают последний секрет обольщения начинающие пикаперы.

Ранее мы писали о том, кто такие пикаперы и как женщинам не попасть на их уловки.

Также мы выяснили, как стать привлекательной личностью: эффективные способы для мужчин и женщин.

А о том, как украинцы различают привлекательность и пошлость – смотрите видео:

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Источник: Сегодня

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