Писк моды: КСО в Украине набирает обороты

В Киеве, в зале UNIT.Core инновационного парка UNIT.City, прошел Европейский Про Боно Сммит. Масштабное событие, которое состоялось в Украине впервые, собрало под одной крышей более 100 участников. В их числе были украинские и зарубежные представители бизнеса, которые хотят развивать корпоративную социальную ответственность (КСО) в своих компаниях. На встрече было продемонстрировано, как работает интеллектуальное волонтерство "рro bono" (это услуги, предоставляемые добровольно и бесплатно для общественной пользы) на практике. Изюминкой же саммита стала презентация платформой содержательных партнерств Pro Bono Club Ukraine результатов первого исследования рынка КСО в Украине.

Собрали самую полную статистику

По словам членов команды Pro Bono Club Ukraine, каталог КСО-инициатив создан для того, чтобы усилить эффективность сотрудничества бизнеса с общественным сектором. А именно – чтобы двум заинтересованным в сотрудничестве объектам было проще найти друг друга.

"Этот каталог состоит из трех частей. В первом собран статистический обзор сферы корпоративной социальной ответственности украинских компаний. Это – возможность для бизнеса и общественников увидеть общую картину и понять рынок лучше, – объясняют в Pro Bono Club Ukraine. - Во второй части – размещен каталог компаний по их приоритетами в КСО и организаций, реализующих проекты в этой сфере. Эта часть может облегчить поиск партнеров для осуществления инициатив. А в третей части собраны примеры реализованных КСО-инициатив украинских компаний".

Таким образом, пользователю каталога открывается полная картина в сфере КСО и практическое руководство к действию.

В 2018-2019 годах 20 тысяч сотрудников занимались КСО

Согласно исследованиям, проведенным на украинском рынке, значительный скачок роста общественной активности бизнеса наблюдался в 2015-2016 годах. Это было вызвано отложенным спросом на КСО-инициативы, а также всплеском популярности на социальные проекты в стране. При этом в 2018-2019 годах, можно сказать, был расцвет активности. 31 компания потратила свыше 411 млн грн на социальные проекты.

Реклама

По словам Анны Мазур, куратора Pro Bono Club Ukraine, о КСО-проектах узнали 33 млн человек, а более 20 тысяч сотрудников (в среднем 140 на компанию) были привлечены к различного рода социальным активностям.

"В исследовании клуба приняли участие 56 компаний: 33 международные (с офисом в Украине) и 23 национальные. При этом в основном КСО занимались сотрудники не из отдела КСО, - объясняет она. - Дело в том, что в большинстве фирм отдельной штатной единицы по КСО не имеют. У 86% компаний отсутствует отдельный отдел, который занимался бы социальными акциями. В 38% компаний человек, занимающийся КСО, выполняет функции также для других отделов. Но даже при таких условиях, более чем в половине фирм признались, что не планируют увеличивать количество КСО-специалистов в будущем".

Стратегия у таких предприятий в основном схожая. Ответственными по корпоративной социальной ответственности "назначены" уже имеющиеся работники.

В тренде Будет свежо и мокро: синоптик рассказала о погоде в пятницу

"Чаще всего это PR-специалисты, сотрудники отдела маркетинга и отдел HR. То, что они принимают на себя функции КСО, объясняется имиджевой ценностью социальной ответственности", - говорит Анна Мазур.

Какие КСО-инициативы в тренде

Исследования показали (и это отображено в каталоге), что в приоритете бизнеса – помощь организациям в образовательных проектах, улучшение условий труда и эко-инициативы.

"89% компаний проводят образовательные проекты, 71% – работают над улучшением условий труда и развитием персонала, 62,5% – занимаются инициативами в сфере экологии. 91% сотрудничают с общественными организациями и благотворительными фондами, – объяснила куратор клуба. - Среди реализованных проектов — энергоэффективные школы для детей старшего школьного возраста от ДТЭК, платформа для молодых предпринимателей от Axon Partners и Recycling School от Pepsico".

И это только несколько примеров. В Pro Bono Club Ukraine уверены, что такое партнерство бизнеса и общественного сектора — ключ к решению множества социальных проблем. Поэтому это взаимодействие важно не просто поддерживать, но и усиливать. Тенденция к этому очевидна, так как половина компаний планирует увеличивать бюджет на социальные инициативы.

"Пока же в 19% опрошенных компаний на КСО в год выделяют до 100 тыс. грн, в 39% фирм – до 1 млн грн, в 29% – до 10 млн грн, в 10% – до 100 млн грн, в 3% – 200 млн грн. В половине опрошенных сообщили, что в планах на ближайшее время – увеличение бюджета на общественные инициативы", - уточнила Мазур.

Вырисовываются яркие перспективы

В Pro Bono Club Ukraine считают, что концентрация положительного опыта сотрудничества бизнеса и общества, помноженная на увеличение бюджетов, будет способствовать распространению интеллектуального волонтерства. Представленный же каталог станет двигателем для создания большого количества новых совместных проектов и инициатив между бизнесом и общественными организациями.

"Исследование дает возможность взглянуть на ключевые инсайты, практики и тренды в этой сфере, чтобы каждый мог найти единомышленников и партнеров", - говорит Егор Гребенников, импакт-инвестор и президент Pro Bono Club Ukraine.

В компаниях, где сотрудничество Pro Bono уже опробовали, уверены, что культура Pro Bono непременно "уйдет в массы". Важно только показать выгоду и работу на практике большему числу организаций и привлечь к КСО-активности бизнес.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама