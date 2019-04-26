"Площадь звезд" в центре Киева: магнит для туристов и дань уважения выдающимся украинцам

Оля Полякова. Самая эпатажная украинская певица удостоилась чести получить именную звезду в центре столицы.

Признание деятелей искусства, культуры и спорта — распространенная мировая практика. В Голливуде и Каннах есть "аллеи славы", посвященные деятелям кино, театра и телевидения, а в Монако — "Аллея чемпионов" с отпечатками ног знаменитых футболистов. С недавних пор в Киеве появилась своя "Площадь звезд". Она расположена возле ТРЦ Gulliver, вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади. В плитах на площади — вставки в форме пятиконечных звезд, на каждой из которых написано имя ее обладателя. И каждый год имен знаменитых украинцев на площади становится все больше. Так, вчера, 25 апреля, 19-ю звезду вручили певице Оле Поляковой.

Как создавали

Окрыли "Площадь звезд" в 2015 году по инициативе ТРЦ Gulliver, общественной организации "Спільна перемога", телеканала MusicBOX, министерств молодежи и спорта, информационной политики, а также управления туризма КМДА. "Идея создания площади вынашивалась давно. Мы хотели напомнить украинцам о великих достижениях наших соотечественников, оставить культурное наследие для последующих поколений. И, конечно, сделать "Площадь звезд" общественной достопримечательностью, которая будет радовать киевлян и гостей столицы. Чтобы реализовать задумку, была сформирована экспертная комиссия, в которую вошли представители общественности, эксперты медиарынка и городской власти. Мы же взяли на себя разработку идеи и поддержание проекта в надлежащем состоянии на протяжении длительного времени. Мы учли опыт прошлых проектов подобного рода — когда, оставшись без внимания и охраны, различные памятные "аллеи славы" становились жертвами вандализма", — рассказывает один из организаторов проекта, управляющая МФК Gulliver Лилия Резвая.

Звезды. Сделаны из латуни и вмонтированы в плиты 30 на 60 см

Вандализм по отношению к подобного рода проектам — явление действительно распространенное. Например, на голливудской "Аллее славы" такое случается регулярно. Именно для поддержания порядка и охраны там все знаменитости, которые получают звезду, платят взнос в размере $25 тыс. В Киеве же обязанности поддержания порядка и охраны "Площади звезд" взял на себя Gulliver, а знаменитости получают свою звезду абсолютно бесплатно. Но некоторые правила соблюдать все же обязаны. Так, знаменитости, чье имя будет увековечено на "Площади звезд", должны лично присутствовать при закладке плиты. А это, по словам организаторов, не всегда получается. "У многих артистов строгий гастрольный график, у спортсменов — график соревнований и тренировок, актеры заняты на съемках... Изначально, на момент создания проекта, у нас был список из более чем тысячи имен. Но в результате длительных обсуждений и в силу занятости многих звезд мы его сильно сократили: решили брать качеством и награждать выдающихся украинцев постепенно", — отметила Лилия Резвая.

Таким образом, "Площадь звезд" стала уникальной туристической достопримечательностью, где люди могут не только сфотографироваться, но и узнать много нового о выдающихся мастерах кино, музыки и спорта, сделавших вклад в украинскую культуру.









Музыка: от Билозир до "ТНМК"

Первые звезды в категории "Музыка" появились на улице Эспланадной в 2015 году. Одна из них досталась певице Оксане Билозир, как представителю ранней эпохи зарождения украинской песни. Также свою звезду на "Площади" получили группы "ТНМК" — за драйвовый хип-хоп с добавлением джаза и фанка, и коллектив саундпродюсера Евгения Филатова The Maneken — за создание качественной украинской инди-поп музыки. А вот группа "СКАЙ" звезду получила за свой вклад в классический украинский рок. "Нам очень приятно, что в Киеве открылась "Площадь звезд" и имя "СКАЙ" зажглось на ней одним из первых. Искренне благодарны поклонникам за поддержку! Это значит, что уже 15 лет мы с коллегами работаем не зря. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!" — сказал Олег Собчук во время церемонии вручения звезды.

В 2017 году в свой 70-летний юбилей свою звезду открыла легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Именной знак на "Площади звезд" стал отличным дополнением к многочисленным наградам артистки, в числе которых звание "Героя Украины" и Орден княгини Ольги III степени.

А вчера, 25 апреля, на Эспланадной зажглась звезда певицы Оли Поляковой. "Я рада звезде. И уверена, что заслужила ее. Потому что мой труд нелегкий! Со стороны все эти красные дорожки и лимузины смотрятся красиво. Но никто же не видит бессонные ночи, тяжелые переезды между городами, когда мы нормально не спим, не едим. Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь для людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря", — сказала Полякова на вручении.

Еще одна звезда появится на Эспланадной в мае: ее получит певец Monatik.

Артисты: гуру Кино и народная художница

"Площадь звезд" дотянулась и до бульвара Леси Украинки. Тут можно встретить звезды деятелей театра, кино и изобразительного искусства. Одним из первых именной знак получил народный артист Украиы Владимир Горянский. Он много играет в театре, а его фильмография насчитывает свыше 80 лент, среди которых знаменитый мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки", один из первых украинских сериалов — "День рождения Буржуя", а также комедия "Слуга народа". Вместе с Владимиром Горянским свою звезду получила и его коллега по цеху — украинская актриса Ада Роговцева ("Тарас Бульба", "Вечный зов", "Последний довод королей").

Особое место на "Площади звезд" заняла звезда памяти выдающегося актера Богдана Ступки. На счету артиста более 110 ролей в кино — от Богдана Хмельницкого в ленте "Огнем и мечом" до Тараса Бульбы в одноименной картине. Именная звезда Богдана Ступки стала данью народного уважения к таланту великого актера и деятеля культуры, прославившего Украину. "Это высокая награда и честь — как для моего мужа, так и для нашей семьи и всей Украины. Он всегда работал не покладая рук, был и остается великим актером. И я уверена: пока будет жить память про Богдана, мы будем вместе продолжать дело его жизни", — сказала Лариса Ступка, жена Богдана Сильвестровича.

Кроме артистов, на "Площади звезд" отмечена также Мария Примаченко — украинская народная художница. За свою жизнь она создала более 500 художественных работ в стиле "наивного искусства". Ее произведения с успехом экспонировались на выставках в Париже, Варшаве, Монреале и Праге. На церемонии вручения присутствовала правнучка художницы — Анастасия Примаченко.

Спорт: бокс, дзюдо и биатлон

Больше всего именных табличек — на Спортивной площади. Одной из первых засияла звезда украинского боксера в полусредней весовой категории Виктора Постола — чемпиона мира по версии WBC. Далее к нему присоединился Михаил Завьялов — президент Национальной лиги профессионального бокса Украины. Рядом с ними расположилась звезда дончанки Ольги Лящук: в 2017 году на соревнованиях в Лас-Вегасе спортсменка 12 раз подняла штангу весом 208 кг и заняла первое место, обеспечив себе статус самой сильной женщины мира. "Мне было приятно видеть, что на открытие моей звезды пришло столько зрителей. Это значит, что мои рекорды интересны не только узкому кругу спортсменов, тренеров и судей, но и всем людям", — сказала Лящук.

Также на Спортивной площади можно найти звезды многократной чемпионки мира по пауэрлифтингу Ларисы Соловьевой, семикратной чемпионки Европы по фехтованию Ольги Харлан, легкоатлетки Юлии Левченко, фристайлера Александра Харлана, паралимпийской биатлонистки Светланы Трофимовой, а также чемпионки Европы и мира по дзюдо Дарьи Белодед. "Радует, что у нас ценят спортсменов и наши заслуги", — отметила Дарья. А уже в этом году организаторы обещают добавить звезды Андрея Шевченко, Елены Пидгрушной, Валерия Лобановского.

Газета "Сегодня" узнала, что думают знаменитые украинцы о "площади звезд"

Евгений Филатов: "То, что The Maneken оказался в числе первых, кого отметили именной звездой на улицах Киева, — большая честь для меня. Конечно, мне бы хотелось, чтобы свои звезды получили также Джамала — за ее талант и победу на "Евровидении", Alyona Alyona за новый украинский хип-хоп и Onuka, поднявшая нашу этномузыку на новый уровень".

Михаил Завьялов: "Думаю, что "Площадь звезд" — это очень хорошая инициатива. Ведь наши спортсмены приносят славу нашей родине. Они заслуживают звезды, чтобы о них помнили, а молодое поколение, глядя на них, также стремилось стать чемпионами. И конечно, мне приятно, что отметили мой вклад в развитие украинского бокса".

Владимир Горянский: "Подобная традиция, когда артистам дают звезду, существует во многих странах. А у нас в Киеве это все очень хорошо организовано. И мне безусловно приятно, что мое имя находится на "Площади звезд". Тем более рядом с именами таких артистов, как Богдан Ступка и Ада Роговцева".

Самые известные в мире "аллеи славы"

Самая известная "Аллея славы" — в Голливуде. Тут свыше 2600 звезд с именами знаменитых актеров, режиссеров, музыкантов и даже астронавтов. Несмотря на успех этой достопримечательности, открыли ее в 1958 году с трудом, преодолев два судебных процесса. А потом еще целых восемь лет на аллее не появлялось новых звезд.







В Каннах, возле Фестивального дворца, также есть "Аллея звезд". Но вместо пятиконечных фигур здесь отпечатки ладоней выдающихся деятелей кино, среди которых таблички Чарли Чаплина, Шэрон Стоун, Жан-Поля Бельмондо, Катрин Денёв, Квентина Тарантино, Софи Лорен и других.

"Лондонская Аллея" — одна из самых молодых "аллей звезд", была открыта в 2005 году. На тротуаре возле церкви Сент-Пауль появились пятиконечные звезды с именами знаменитых артистов — от Роби Уильямса до The Rolling Stones. Получить звезду в Лондоне могут только выходцы из Британии, Ирландии или Австралии.

Автор: Сергей Коршунов

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