Победители масштабного студенческого конкурса едут в Дубай

6 марта в Киеве благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил имена тридцати победителей всеукраинского образовательного конкурса "Архитектор 2018", который длился три месяца и был призван поддержать студентов архитектурно-строительных вузов Украины, определить самых талантливых из них и дать возможность лучшим молодым специалистам посетить Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Фонда Борис Колесников вручил победителям "Архитектора 2018" дипломы на поездку в архитектурный тур в Дубай. При этом он отметил, что архитекторы и строители не только проектируют небоскребы и возводят мегаполисы, их призвание – возродить историю и построить будущее. "Архитектура очень важна для нашей Украины. Сейчас существует полное неуважение к памятникам архитектуры, которых полно во всех городах. У нас все одноликое, в мире же все делается для людей: больше стекла, света, зеленых источников энергии. Конкурс "Архитектор" – для тех ребят, которые хотят остаться в Украине, развиваться и под контролем народа и общественности своими руками построить абсолютно новую страну", – подчеркнул Борис Колесников.

В "Архитекторе" приняли участие 1 200 конкурсантов из 25 учебных заведений страны. До финала дошли 65 студентов. 5 марта они презентовали членам жюри собственные проекты сооружений с учетом внедрения их в современную архитектуру и историческую среду определенного города или Украины в целом.

В жюри "Архитектора 2018" вошли: член Ассоциации британского и международного дизайна SBID и Национального союза художников Украины, выпускница Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Надежда Самохина; член Национального союза архитекторов Украины, член-корреспондент Академии архитектуры Украины, член коллегии архитектурно-градостроительного совета г. Киева Сергей Казарянц; куратор международных арт-проектов, искусствовед Юлия Черныш; основатель и главный архитектор в международном архитектурном бюро MONO Architects Виктория Оскилко; руководитель архитектурного бюро 33BY Иван Юнаков; аккредитованный член Академии архитектуры Украины, член Национального союза архитекторов Украины, главный архитектор проектов в группе компаний AVG Роман Амельченко.

Эксперты архитектурной отрасли сделали ставку на социально-значимые и культурные проекты молодых коллег. Они отметили работу студентки Александры Бащенко из Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, которая предложила идею создания, так называемого, Города в городе для пожилых людей – с жильем, культурными центрами, транспортом, медучреждениями и даже зимним садом. Учащаяся Донбасской национальной академии строительства и архитектуры из Краматорска Юлия Лахонько подняла вопрос сохранения известной на всю Украину старинной усадьбы помещика Бантыша в Донецкой области и ее реконструкции в эко-отель. Совершенно уникальный проект вещевого рынка с этническими мотивами и самостоятельной искусственной экосистемой презентовал членам жюри Александр Хабайлюк из Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Поразила экспертов отрасли и концепция музея современного искусства в г. Александрия от Андрея Чудинова из Киевского национального университета строительства и архитектуры.

"К большому сожалению, не всех бабушек и дедушек ждет обеспеченная и спокойная старость. Часто они оказываются на грани – без помощи, питания, лекарств и достойного ухода. Цель моего проекта – сделать акцент на том, что чужих стариков не бывает, попытаться создать для них настоящий Город, где им будет уютно, радостно, тепло во всех отношениях", – рассказала победительница проекта "Архитектор 2018" Александра Бащенко.

Поездка победителей конкурса "Архитектор 2018" в Дубай состоится с 25 по 27 апреля. В Эмиратах их ожидает насыщенная программа от Фонда Бориса Колесникова. Украинские студенты посетят ведущие архитектурно-строительные бюро города. В частности, будущих молодых архитекторов ожидает знакомство с известной в Эмиратах профильной компанией Wanders Wagner Architects. Ее основатели – Доминик Вандерс и Ричард Вагнер – возглавляют команду лучших международных архитекторов, дизайнеров и инженеров, которые создают и реализуют жилые, коммерческие и культурные проекты. Wanders Wagner Architects имеют почти 15-летний опыт работы в ОАЭ и целый спектр завершенных проектов, владеют многими ноу-хау в этой области. Представители компании поделятся опытом с молодыми коллегами из Украины, проведут мастер-классы и семинары.

Юных специалистов ожидает также уникальный архитектурный тур по Дубаю, во время которого они увидят основные достопримечательности и современные разработки одного из самых быстрорастущих городов мира – остров Пальма Джумейра, район Дубай Марина, небоскребы Бурдж Халифа и Бурдж Аль Араб, мост Шейха Зайеда, отель Emirates Palace, Международный финансовый центр, тематический парк Феррари и другие. Студенты узнают уникальные истории создания известных во всем мире проектов, услышат от именитых архитекторов особенности разработок и возведений образцов современной архитектуры, появившихся за последние 20 лет на песках пустыни.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводит проект "Архитектор" второй раз. Впервые он был реализован в 2014 году. Тогда 20 победителей конкурса – студентов ведущих архитектурно-строительных вузов Украины – посетили Неделю архитектуры и дизайна в Токио.

Благотворительная организация инициирует аналогичные проекты для учащихся авиационных, морских, пищевых, аграрных и IT-специальностей. На сайте Фонда до 26 марта включительно проходит регистрация в образовательном конкурсе для студентов транспортных вузов "Железнодорожник 2018" с поездкой победителей на ведущий профильный форум в Германию.