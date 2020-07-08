Поблагодарить мам: EVA определила победительниц премии "Мама года"

Линия магазинов EVA объявила победительниц национальной премии "Мама года". За шесть лет существования проект нашел десятки тысяч поклонников и собрал почти три тысячи историй счастливого материнства со всей Украины. В этом году "зрители" и жюри отметили лучших мам из Киева, Ровно, Тернополя, Черновцов, Житомира, Мелитополя (Запорожская область), Змиева (Харьковская область), Волчанска (Харьковская область) и Млынка (Ровенская область).

Каждая мама – это сокровище. И каждая семья, где есть мама, уже самая богатая в мире. Чтобы напомнить об этом украинцам, а также отыскать, наградить и рассказать о лучших мамах со всей страны, Линия магазинов EVA создала собственную важную награду и уже в шестой раз провела национальную премию "Мама года".

На протяжении февраля-июня, за время, пока длился отбор этого года, участники поделились почти 800 трогательными историями о своих мамах, женах и бабушках, которые поразили посетителей сайта и экспертов конкурса. В состав квалифицированного жюри "Мама года-2020" вошли коуч Лилия Белоусова, общественный деятель Ярослава Гресь, психолог Любовь Лориашвили, блогер Елена Мандзюк, певица Наталка Карпа и директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина. Все они признались, что получили очень много приятных эмоций от чтения заявок и сопереживали каждой героине.

Таким образом, победителями шестой ежегодной премии "Мама года" в каждой номинации стали:

По результатам онлайн-голосования:

Номинация "Вдохновение" – Людмила Кучин с историей "Мама на миллион".

Номинация "Большое сердце" – Екатерина Тетерятников с историей "Екатерина – мама 18 детей".

Номинация "Семейный уют" – Александра Соколова (Руденко) с историей "Меня зовут Борислав".

Номинация "Успех" – Виктория Филимонова с историей "История успеха".

Номинация "Спорт" – Татьяна Котляренко с историей "Это моя жизнь".

Номинация "Блогер" – Ирина Пернаровская с историей "Опять мама".

Номинация "Супербабушка" – Татьяна Колесник с историей "Наша бабушка Тетьяна – красавица-оптимистка".

Номинация "Мой дом – моя EVA" – Людмила Конотопченко с историей "Самый большой фанат и лучший друг".

По версии экспертов:

Номинация "Вдохновение" – Алина Чернуха с историей "Быть улыбающейся мамой – залог счастья".

Номинация "Большое сердце" – Мария Подерняя с историей "Берегиня семейного очага Супрунюков".

Номинация "Семейный уют" – Ольга Скордина с историей "Олли Скородина".

Номинация "Успех" – Ольга Саенко с историей "Матрешки".

Номинация "Спорт" – Евгения Майорова с историей "Океан позитивной енергии и любви".

"В 2015 году Линия магазинов EVA одной из первых среди компаний заговорила о мамах в общенациональном масштабе, и мы видим, как из года в год тема материнства, его важности и роли в жизни каждой женщины приобретает все большее распространение. Так, в первый год проекта мы получили около 200 историй от украинцев, а в этом году – почти 800, что более чем на треть за 2019. Мы очень рады видеть все больший положительный отзыв от аудитории конкурса и надеемся, что страна узнает еще много новых имен лучших, нежных и самых талантливых в мире мам", – поделилась директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.

Героини историй-победительниц получат титул премии "Мама года" и многочисленные подарки от партнеров. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введения карантинных ограничений награждение пришлось перенести на неопределенный срок. Организаторы проекта следят за ситуацией в стране и сообщат победительницам о следующем этапе проекта.

Справка. Ежегодная премия "Мама года" посвящается заботливым, вдохновляющим, красивым, стильным, успешным, добрым, энергичным и талантливым мамам. Раз в год объявляется конкурс, в котором принимают участие женщины со всей Украины. Победительниц выбирают по результатам оценки экспертов и интернет-голосования. Можно принять участие, рассказав о себе, своей маме, жене или подруге в одной из 8 номинаций: "Вдохновение", "Большое сердце", "Семейный уют", "Спорт", "Успех", "Супербабушка", "Блогер" и "Мой Дом – моя EVA". За все время существования премии с 2015 года участники поделились более 2000 историй материнства и было определено 62 победительницы.

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