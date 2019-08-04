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Побороть рак: история Владиславы Яушевой

Сегодня, 10:45

Рак - один из главных страхов современного человечества

Побороть рак: история Владиславы Яушевой Украина Рак - один из главных страхов современного человечества

Рак – один из главных страхов современного человечества. Он пугает своей непредсказуемостью и отсутствием гарантированного выздоровления. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 году в мире умерло почти 10 миллионов человек. Часто пациенты диагноз воспринимают как смертельный приговор и перестают видеть смысл жить дальше. Но есть те, кто бросает вызов болезни и всем тем, кто хоронит себя заживо.

Цвет – тон в тон на обеих руках. Форма ногтей – почти не отличается.

Это сейчас Влада спокойно и даже с улыбкой рассказывает о маникюре, который делает на протезе руки. К нему она уже привыкла. Привыкла, но забыть, что пережила – уже никогда не сможет. Началось с того, что заболело правое плечо. Боль становилась ежедневно все невыносимее. Не помогали даже самые сильные обезболивающие.

"Когда я пришла к врачу, к сожалению, спустя какие-то обследования, врачи сказали, что вы знаете, здесь наверное самое худшее, вам надо к онкологу. И это были самые страшные слова, которые прозвучали", – делится девушка.

Остеосаркома. Опухоль разъедает кость.

"Мама попросила при мне не произносить слово рак, она умрет, есть какие-то шансы и т.д.", – рассказывает Влада.

Тогда, еще студентка, Влада скрывала болезнь.

"На то время, когда ты говорил, что у тебя рак, люди смотрели на тебя, как на прокаженную: господи, у нее рак, она умрет. Говорили, что я не буду с тобой общаться , потому что, а вдруг оно передастся. Я говорю: Это не воздушно-капельная болезнь, Она не передается", – делится девушка.

По-научному это называется канцерофобия или онкофобия. И в нашей стране люди еще не привыкли, что онкология – это не смерть, и с ней можно жить. Главный врач Национального Института рака Андрей Безносенко говорит: общество только начало учиться толерантности.

"Это проблема нашего общества. Рак не передается ни при контакте, ни по воздуху, ни половым путем. Никак не передается. У нас есть стереотипы, что рак – смерть. Подтверждением тому, что это – не смерть -является миллион украинцев, которые живут в Украине без рецидива", – отмечает он.

За три года Влада прошла почти полсотни химий, впрочем, рецидивы происходили каждые полгода, ее прооперировали – на место больной кости вставили имплант. Но и это было бесполезно.

25-летняя Влада операцию пережила очень сложно. Еще больше ужаса почувствовала, когда через 10 дней после ампутации поехала в людное место встретиться с подругой.

"Когда когда ты вышел на улицу и люди на тебя тычут пальцем, а ты без руки - это было страшно. Люди отворачивались, детей отворачивали: не смотри, не смотри. Социум не готов это принять. Ой, она лысая. Фу. Или у нее нет руки, фу, такая молодая и так обидно, ну вообще не возможно", – делится Влада.

Впрочем, через две недели Влада вернулась на работу. И там встретила настоящую поддержку и понимание. Она теперь сама знает, и пытается донести до других: рак не равняется смерти.

"Ты уже ничего не изменишь – это уже есть. Тебе нужно учиться заново жить и принять это, отпустить и понять, ну да, ну все, дальше живем как-то", – говорит она.

Рак изменил ее, перевернул ее жизнь. И даже настоящей любви он не помешал.

"Мы познакомились прямо за 3 дня до моей ампутации. Я подумала – все, на этом наверное закончилось наше общение, знакомство в целом. Но его не остановило то, что как бы у меня на тот момент не было руки, не было волос. Мне муж сделал предложение спустя 4 месяца", – рассказывает Влада.

Теперь Влада все меньше обращает внимание на взгляды людей. И с легкостью выходит на пляж в купальнике и без протеза. Она разрушает стереотипы и именно поэтому – намеренно не называет себя онкобольной, ибо термин несет в себе негативный посыл. Она – выздоравливающая после онкозаболевания.

Ранее известная исполнительница Евгения Власова, которая недавнопрезентовала новую песню после перерыва в карьере, рассказала, что ей пришлось пережить после того, как она победила рак. Об этой болезни певица предпочитает не говорить, но совсем недавно она решилась рассказать о трудностях своим подписчикам в социальной сети.

Смотрите видео: откровенная исповедь Евгении Власовой о самом сокровенном

А между тем, в США ученые начали испытания вакцины, которая может предотвратить возникновение рака или затормозить его развитие. Исследования ведет Стивена Джонсон вместе с коллегами из Университета штата Аризона на протяжении 10 лет.

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Источник: Сегодня

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