Почему металлопластиковые окна уверенно лидируют на мировом рынке?

Сегодня каждое второе устанавливаемое в Европе окно является металлопластиковым. На втором месте по популярности идут аналоги с традиционной деревянной рамой (около 30%), а уже следом за ними – алюминиевые оконные конструкции (приблизительно 20%). Менее чем за 50 лет с момента своего появления на рынке в 1954 году изделия из пластика и металла покорили весь мир, расправившись со слухами, мифами и домыслами, распространяемыми конкурентами. А за последние 10-15 лет они лишь упрочили свое преимущество.

Как результат, металлопластиковые окна – логичное и взвешенное решение для большинства украинцев в последние годы. А основная дилемма выбора теперь связана не с материалом каркаса, а скорее с толщиной и количеством камер профиля, поисками подходящего подрядчика, который предоставит не только классный товар, но и выполнит профессиональный монтаж на объекте. Чем же покоряют ПВХ-окна?

5 неоспоримых преимуществ пластиковых окон

Причина популярности оконных конструкций с ПВХ-профилем кроется даже не в эффектной рекламе (хотя она также внесла свой вклад), а в непосредственных сильных сторонах таких изделий на фоне деревянных и/или алюминиевых аналогов. Окна металлопластиковые подкупают, как минимум, следующими своими характеристиками:

Герметичность. Многокамерность профиля и наличие контуров уплотнения, качественные каучуковые уплотнители и надежная фурнитура, обеспечивающая качественный прижим створок, гарантирует защиту от ветра и пыли с улицы. Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Энергетическую эффективность дают полые камеры профильных систем, тот факт, что собственно ПВХ – это материал с низкой теплопроводностью, солидная монтажная глубина (составляет от 60 мм и более). Защиту от шума с улицы обеспечивает многокамерность не только профиля, но и стеклопакета, а также общая герметичность оконной конструкции. Надежность и долговечность. Окна не случайно называются металлопластиковыми. Помимо ПВХ в составе профиля есть ребра жесткости из металла, в результате ветровые нагрузки и другие механические воздействия не страшны. Служат оконные конструкции, как правило, 15-20 лет и более, что также подтверждено на практике. Безопасность. Это когда-то ПВХ считали потенциально опасным для здоровья. Сейчас – это один из самых нейтральных, а следовательно и безвредных материалов, состоящий среди прочего из обычной поваренной соли. Плюс его можно вторично переработать и создать другой профиль или иные изделия. Красота и многогранность. Металлопластиковые окна в Киеве могут быть не просто белыми и прямоугольными, но и арочными или овальными, с имитацией "под дерево" или в другой расцветке, выполненными в различных индивидуальных размерах.

Получить все эти преимущества киевлянам несложно. Главное – выбрать проверенную оконную фирму, которая использует высококлассные профильные системы и имеет солидный опыт производства. Данным критериям в полной мере соответствует компания "Газда" – авторизованный партнер немецкого концерна Rehau.