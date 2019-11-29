Важная и вечная история: почему нужно смотреть фильм "Цена правды"

Лучшее пока что западное кино о Голодоморе – еще и актуальное высказывание о политической пропаганде и "пост-правде"

Фото: официальный сайт фильма

В украинский прокат вышел фильм Агнешки Холланд "Цена правды" (в оригинале – "Мистер Джонс"). Лента совместного производства Британии, Польши и Украины стала вторым западным фильмом о Голодоморе после маловразумительной "Горькой жатвы" Джорджа Менделюка. The Hollywood Reporter назвал "Цену правды" "замечательным, но очень неровным фильмом". Почему так, попробуем разобраться в специальном материале сайта "Сегодня".

Это вольно изложенная история жизни валлийского репортера Гарета Джонса, который несмотря на молодость (он не дожил и до тридцати), успел объехать добрую половину мира, взять интервью у Гитлера и прославиться своими сенсационными репортажами о массовом голоде в Украине в 1932-1933 годах. Его интерес к Украине был не праздный: мать журналиста работала гувернанткой в семье промышленника Джона Хьюза как раз в тот период, когда основатель Донецка строил здесь металлургический завод.

В Москве валлиец, показанный в фильме наивным идеалистом, сталкивается с цинизмом Уолтера Дюранти, пресловутого спецкора The New York Times в Москве: благодаря репортажам Дюранти, изрядно лакирующим советскую действительность, 16 ноября 1933 года Америка в числе последних держав запада наконец-то признала Советский союз.

Настоящий Гарет Джонс и воплотивший его образ британский актер Джеймс Нортон

Нужно отметить, что еще с двадцатых в Москве проживала обширная американская диаспора, состоявшая не только из технической интеллигенции, помогавшей строить заводы, электростанции и пароходы, сколько из творческой публики – актеров, писателей, драматургов, режиссеров кино и театра, которые почти поголовно "болели" социализмом. Отношение к СССР в целом и Сталину в частности среди экспатов было почти восторженным, тем более, что Кремль этих, по меткому определению Ленина, "полезных дураков" активно подмазывал.

Сцена совершенно инфернальной вечеринки у Дюранти, на которой оказывается Джонс, где в открытую принимали наркотики и занимались однополым сексом (который как раз в 1933 году был объявлен в СССР вне закона), довольна типична для быта "наших людей в Москве": существует мнение, что одна из таких вечеринок вдохновила Булгакова на сцену бала Воланда. И хотя официально так и не удалось доказать, что Дюранти был подкуплен Кремлем, журналиста за его просоветские репортажи посмертно едва не лишили Пулитцеровской премии.

Питер Сарсгаард убедителен в роли Уолтера Дюранти в том числе и за счет внешнего сходства

Гарет Джонс решает в одиночку пробраться в Украину, чтобы увидеть все своими глазами, и сталкивается с ужасающими картинами массового голода. Эти монохромные, как будто выжженные холодом и горем сцены путешествия молодого идеалиста через земной ад, где еле живые люди, похожие на тени, вынуждены есть других людей, чтобы выжить – одни из самых страшных и талантливых в фильме. Дневник Гарета Джонса станет основой будущих статей журналиста, в которых он напишет о том, что пресловутая индустриализация, воспетая Дюранти и другими симпатиками Сталина, была оплачена миллионами голодных смертей украинских крестьян.

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Прекрасно владеющий русским языком Джонс в самом деле прошел пешком 60 километров по заснеженной Украине, останавливаясь на ночевки в крестьянских домах, и несмотря на акцент, так и не попался местным властям, благополучно покинув СССР после своей страшной одиссеи. Между тем, создатели фильма превратили эту историю в форменный триллер с убийствами, слежками, захватом заложников и так далее. Что, в общем-то, легко понять: несмотря на то, что и для постановщицы Агнешки Холланд, и для сценаристки Андреа Халупы – это очень личная история, фильм должен быть интересен массовому зрителю.

Агнешка Холланд на киевской презентации фильма. Фото: пресс-служба

Агнешка Холланд – живой классик польского кино. Как и большинство оппозиционно настроенных к социализму польских кинематографистов, большую часть карьеры работала на западе. (В 1981 году, когда в ПНР было введено военное положение, она даже отсидела пару месяцев в тюрьме.) Лучшие ее картины как раз биографические. Это "Убить священника", в котором рассказывается об убийстве польскими слецслужбами ксендза-оппозиционера Ежи Попелушко. А также "Полное затмение" – история запутанных взаимооотношений двух "проклятых поэтов" Поля Верлена и Артюра Рембо, где роль автора "Пьяного корабля" сыграл юный Леонардо Ди Каприо. Последние годы Холланд работала на телевидении, поставив, кроме прочего, ряд эпизодов в культовых сериалах "Убийство" и "Карточный домик".

В отличие от нее, уроженка Нью-Йорка Андреа Халупа – дебютантка: это ее первый сценарий. Внучка украинца, пережившего Голодомор (согласно информации на официальном сайте журналистки, ее родители родились в лагере для перемещенных лиц в Европе в 1945 году), Халупа пишет для таких авторитетных изданий, как Time и Forbes, она автор исследования о Джордже Оруэлле и даже какое-то время жила в Киеве, где пробовала себя в качестве ведущей на одном из телеканалов.

Ее сестра – не менее любопытная фигура: именно Александра Халупа, будучи активисткой Демократической партии, инициировала расследование в отношении Пола Манафорта, руководителя предвыборной компании Дональда Трампа. Именно Халупа транслировала тезис о том, что через Манафорта Кремль оказывает влияние на президентские выборы-2016 в США.

Андреа Халупа (справа) на шоу Ника Оффермана. Фото: twitter.com/andreachalupa

Собственно говоря, сценарий – самое слабое место фильма, который частично снимался в Украине. Возможно, если бы история не была для Халупы настолько личной, связанной с историей ее семьи и профессиональными интересами, ей удалось бы "подняться" над материалом. Но начинающая сценаристка действует не как художник, а как публицист. Например, вводит в повествование фигуру Оруэлла во время его работы над "Скотным двором", классической сатире на сталинский Союз, где выведена гениальная формула советского равноправия: "Все животные равны, но некоторые из них более равны, чем другие".

Действительно, именно репортажи Джонса вдохновили Оруэлла написать "Скотный двор", но их знакомство документально не подтверждается. Если Халупа хотела таким образом показать влияние фигуры Джонса на современную культуру, то Джонс и без того заметная историческая фигура. Нет, просто Андреа опубликовала в 2006 году собственную историю написания "Скотного двора", и сценарий о Гарете Джонсе стал закономерным результатом ее работы над книгой.

Точно также, совершенному по-ученически, Халупа вводит необязательную любовную линию с вымышленной журналисткой Адой Брукс (прекрасная Ванесса Кирби), безбожно затягивает московскую экспозицию фильма и наспех, невнятно проговаривает скомканный финал истории: журналиста убили во время поездки по Внутренней Монголии при не выясненных до конца обстоятельствах. Без вездесущего НКВД, судя по всему, не обошлось.

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Сцена, в которой этот немного смешной и мужественный человек встретил бы свою смерть – одна из многих упущенных возможностей фильма.

Кадр из фильма. Фото: официальный сайт

Собственно говоря, если бы не мастерство исполнителя главной роли Джеймса Нортона (вы можете его помнить по прошлогоднему сериалу "МакМафия"), который сумел наполнить ходульный образ живыми, человеческими красками, и опыт Агнешки Холланд, то фильм вряд ли бы сложился.

Здесь важно учитывать не только режиссерское мастерство, но еще и тонкое политическое чутье именитой постановщицы.

"Мы знали, когда снимали этот фильм, что рассказываем важную вечную историю. Но только теперь я понимаю, насколько актуальна эта история сегодня, во времена фальшивых новостей, альтернативных реальностей, коррупции СМИ, трусости правительств и равнодушия людей. Нам не хватает Джонса и Оруэлла, вот почему мы вернули их к жизни", – заявила Агнешка Холланд, представляя свой фильм в официальной программе Берлинале-2019.

Действительно, история журналистского противостояния Гарета Джонса с манипулятором Уолтером Дюранти кажется удивительно современной в наше время "пост-правды" и пропагандистских информационных войн. А кроме того, по тем дорогам, где экранный Гарет Джонс брел со своим дневником и фотоаппаратом, теперь идет война, и Украина снова на острие большого геополитического противостояния. Возможно, политическая актуальность этого фильма поможет вызвать к нему интерес в той же Британии, где Голодомор до сих пор не признан геноцидом.

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И потом, несмотря на все художественные огрехи, "Цена правды" – один из немногих достойных игровых фильмов на тему Голодомора наряду с "Голодом 33 года" нынешнего руководителя киностудии Довженко Олеся Янчука. (Сегодня может показаться странным, что постановщик "Тайного дневника Симона Петлюры" когда-то умел снимать кино.) Пока что фильмография на эту скорбную тему ограничивалась документальными лентами и очень странной канадской вампукой "Горькая жатва" с ее фольклорными хороводами в музее "Пирогово", – и где по странной прихоти авторов фильма зловещие комиссары, галлюцинирующие под мухоморами, действовали наравне с запорожскими казаками.

Смотрите репортаж с киевской презентации фильма:

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