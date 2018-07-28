Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев

Государство признало – денег в бюджете на всю медицину нет

Осенью 2017-го парламент принял закон о финансовых гарантиях медобслуживания населения. Вкратце суть его в том, что государство готово выделять 5% от ВВП на медицину. Бюджет на здравоохранение ежегодно будет определять парламент. Верховная Рада будет утверждать, какие медицинские услуги бюджет покроет, а какие – нет. Это значит, что часть медицины станет платной. По закону это будет не более 20% медуслуг. Более детально это будет понятно осенью, когда парламентарии будут принимать госбюджет на 2019-й. Сама медреформа рассчитана до 2020 года. Поэтому платные медуслуги будут внедряться постепенно.

Платные медуслуги можно покрыть за свой счет или за счет добровольного медстрахования. И сейчас страховые компании начали медленно, но постепенно предлагать украинцам полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Еще полгода назад купить индивидуальный полис ДМС было практически нереально.

Готовы ли страховые компании оплачивать лечение украинцев и на каких условиях, разбирался сайт "Сегодня".

Как страховые компании страхуют здоровье

Существует несколько вариантов застраховать себя, свою жизнь, здоровье и трудоспособность. Поэтому есть следующие типы личного страхования:

добровольное медицинское страхование;

страхование медицинских затрат;

страхование здоровья на случай болезни;

страхование от несчастного случая.

В каких случаях они используются? Страхование медицинских затрат используется в основном для покрытия расходов, связанных с неотложной медицинской помощью при выезде за рубеж. Медицинское страхование, в отличие от остальных видов личного страхования, обеспечивает застрахованному саму услугу медицинской помощи, а не выплату в результате страхового случая, как это происходит по страхованию здоровья на случай болезни или по страхованию от несчастного случая, поясняет Андрей Басараб, начальник отдела продукт-менеджмента и методологии СК "АХА Страхование".

Сегодня только 5-6% украинцев имеют полис ДМС. Сам рынок находится на начальном этапе развития. Развитие медстрахования до 2017 года тормозила система здравоохранения, которая не реформировалась.

Фото: А. Бойко

В основном страховщики предлагают ДМС рабочим коллективам – то есть, его может оформить работодатель для своих сотрудников. После старта медреформы некоторые страховщики начали предлагать и индивидуальные полисы ДМС – пока они доступны в крупных городах. Но перед этим страховая компания должна оценить риск и сформировать страховой тариф. Для этого человек должен пройти медобследование за свой счет. Стоимость индивидуального ДМС дороже корпоративного в 4-5 раз и колеблется в пределах 20-30 тыс. грн., кроме того, страхование будет ограничено большим количеством исключений и лимитов на медикаменты по сравнению с корпоративными программами, отмечают в страховых компаниях.

Сейчас 90% всего рынка личного страхования находится в корпоративном сегменте, говорит Раиса Атаманенко, директор по индивидуальным видам страхования СК "Країна". Доля страхования на случай заболеваний не выше 2%.

Почему страховые компании боятся предлагать ДМС

В частных клиниках нередко целью является не вылечить человека, а предоставить ему больше дорогих услуг. Поэтому стоимость полиса для работоспособного украинца составляет 10-15 тыс. грн в год, говорит Андрей Бесараб. Коммунальные медучреждения не спешат сотрудничать со страховыми компаниями.

Сейчас страховщики предлагают корпоративные полисы ДМС по простой причине – в коллективе не будут работать очень больные и немощные. Работающим некогда болеть. Под это страховщики и рассчитывают свои программы. А если позволить страховаться всем по одному, то за полисами будут идти только больные, делится агент одной из страховых компаний. ДМС начнет развиваться, когда в Украине появится база всех пациентов. Тогда страховая будет уверена, с каким состоянием здоровья к ней приходит человек

"Когда будет всеукраинская база с подтвержденными диагностами историями болезней людей – эти полисы будут индивидуальными, под каждым будут свои условия и цены, и тогда будут принимать на страхование всех. Пока справку на любую болезнь в Украине можно приобрести за 200 грн через интернет, страховые не будут заниматься индивидуальным ДМС", – рассказал сайту "Сегодня" страховой агент.

Доступность добровольного медстрахования зависит от реформы здравоохранения.

"Сегодняшняя реформа направлена на покрытие самого необходимого – это первичная медицинская помощь, семейный врач, терапевт или педиатр. Компании, которые смогут найти симбиоз государственного и частного страхования, займут нишу услуг, которые необходимы и рекомендуемы семейным врачом, но не гарантируются государством в рамках реформы", – добавляет Бесараб.

Когда медстрахование станет доступным

Ежегодно рынок добровольного медстрахования растет, говорит Раиса Атаманенко. Во-первых, повышаются требования на рынке труда, работодатели пытаются удержать сотрудников, предлагая корпоративное медстрахование. Во-вторых, доверие населения к страховым компаниям растет.

Но предложение добровольного медстрахования очень неравномерное – в регионах оно развито слабо.

Фото: А. Бойко

Это связано с низкой платежеспособностью населения и состоянием экономики страны, неготовностью государственных медицинских учреждений работать в системе ДМС и малым количеством частных медицинских учреждений.

"В целом, страховые компании ждут первых результатов медицинской реформы. Если она запустит механизмы цивилизованного взаимодействия страховых компаний и государственных медицинских учреждений, многие украинцы в регионах смогут пользоваться преимуществами ДМС", – добавляет Атаманенко.

Доступным страхование станет после введения обязательного медицинского страхования, когда страховые компании будут страховать большое количество людей, за которых гарантированно получат страховой платеж. При этом не выборочно – только больных – а всех граждан.

До сегодняшнего дня все известные страховые компании, которые внедряли индивидуальное страхование, понесли убытки по таким проектам, резюмирует Атаманенко. Заниматься розничным страхованием может себе позволить страховщик, который имеет большой портфель корпоративных клиентов или новый игрок на рынке, который готов несколько лет работать с убытком.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине собираются реформировать экстренную медицинскую помощь.