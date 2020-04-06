Почему украинцы покупают во время пандемии лимоны

Большинство украинцев считают, что лимон помогает укреплять иммунитет. Журналисты "Ранку з Україною" поинтересовались, почему продукт стал таким популярным в последнее время, и сколько стоят теперь лимоны.
"Мы покупаем лимоны сейчас по 5-6 штук. Просто в чай добавляем. Это – витамины", – говорят журналистам покупатели супермаркета.
Одни покупают лимоны в лечебных целях, но делают это давно и постоянно. А кто-то запасается лимонами из-за паники, с момента, когда стало известно о вспышке коронавируса.
"Купила пять штук, чтобы не испортились, как-то надо использовать", – говорит покупательница супермаркета.
Лимон содержит витамин С, укрепляющий иммунитет и улучшающий самочувствие. Лимоны подорожали, и стоят около 100 грн./кг.
Но витамин С можно купить дешевле, говорят диетологи.
"Это – квашеная капуста, но если она готовилась без добавления уксуса. Это могут быть и брокколи, и различные ягоды, и фрукты. Не надо зацикливаться на лимоне. Витамин С можно найти и в других продуктах", – говорит диетолог Яна Кравченко.
А еще диетолог советует во время коронавируса употреблять отвар шиповника или чай из ее плодов. Ведь шиповник, даже сушеный, не теряет витамин С, стоит недорого и имеет длительный срок хранения.
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