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  1. Последние новости Украины

Почему украинцы во время пандемии скупают имбирь

9 апреля, 23:28

Сергей Пономаренко

Корень этого растения богат витаминами

Во время общенационального карантина, пытаясь укрепить иммунитет, украинцы стали чаще покупать имбирь. В связи с этим его цена подорожала. Журналисты "Ранку з Україною" попытались узнать, какими витаминами богат корень этого растения и можно ли заменить другими продуктами подорожавший имбирь.

"Я его сейчас не видела в магазине, может купила бы кусочек", – говорит жительница Киева.

Имбирь покупают, потому что уверены, что он защищает иммунитет. Чаще всего его добавляют в чай.

"Завариваем в чайнике чай рассыпной, добавляем туда имбирь, он как раз заваривается, натягивается, и так пьем. Употребляют его, когда есть грипп, кашель", – рассказал журналистам свой рецепт один из жителей Киева.

Имбирь действительно очень полезен, говорят диетологи.

"В нем есть эфирные масла, витамин С, витамин В, много других ингредиентов, в том числе цинк", – говорит диетолог Яна Кравченко.

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Стоимость имбиря теперь – около 600 грн/кг. Иногда цена доходит и до 800 грн/кг. В то же время полезному корешку есть более дешевая альтернатива.

"Мы имбирь можем заменить нашей украинской калиной. Она также имеет множество эфирных масел, которые помогут нам в укреплении нашего иммунитета, витамин С", – говорит диетолог Яна Кравченко.

А полезен и необходим человеческому организму цинк могут компенсировать обычные тыквенные семечки. В сутки достаточно съедать горсть таких семечек.

Ранее "Сегодня" публиковали рецепт имбирного чая с лимоном и медом для укрепления иммунитета.

Также мы писали о ТОП-10 осенних продуктах, богатых витамином С.А еще – о том, как правильно употреблять витамин С в зависимости от возраста.

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чай имбирь коронавирус

Источник: Сегодня

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